Землетрус магнітудою 4,4 стався в італійському супервулкані Кампі Флегрей у понеділок увечері, 20 травня. Він спричинив легкі пошкодження епіцентрі землетрусу, місті Поццуолі, а також в Неаполі, приблизно за 20 кілометрів від нього.

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Сейсмічний шторм

Місцеві жителі повідомляли про тріщини в стінах і падіння карнизів в будинках внаслідок землетрусу.

Землетрус магнітудою 4,4 бала на глибині 3 кілометрів є найсильнішим землетрусом, який стався у високосейсмічній зоні за останні 40 років. Цей землетрус є частиною триваючого "сейсмічного шторму", в якому за останні 48 годин відбулося більше десятка землетрусів магнітудою понад 2,0,

– йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, що в квітні 2024 року було зафіксувано 1252 землетруси в районі Кампі Флегрей, більшість з яких мали магнітуду менше 1,0. Останнє велике виверження супервулкана відбулося в 1538 році, в результаті чого на південному узбережжі Італії утворилася нова затока.

Небезпечний регіон

Вулкан знаходиться приблизно в 50 кілометрах від гори Везувій і схильний до явища, відомого як брадісейсм, під час якого ґрунт піднімається та опускається через тиск під поверхнею. Останній великий цикл був у 1984 році, але кілька вулканологів повідомили, що в цьому районі відбувається новий цикл цього явища.

За даними італійського агентства цивільного захисту, яке цього року працювало над оновленням планів евакуації, понад 500 000 людей живуть у червоній зоні, що безпосередньо прилягає до вулкану Кампі Флегрей.

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