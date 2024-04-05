Перше повідомлення про тремтіння будівель у Нью-Йорку рятувальники отримали о 10:30 за місцевим часом (17:30 – за київським). Поштовхи відчувалися у місті й околицях.

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Вперше за 40 років

Цей землетрус вже називають найпотужнішим за останні десятиліття. Його магнітуда складає 4,8 бала.

Як повідомляє місцева геологічна служба, осередок землетрусу розташований поблизу станції Вайтхаус, штат Нью-Джерсі, за 64 кілометри на захід від Нью-Йорка. Недалеко також проходить кордон із Ліваном.

Крім, штату Нью-Йорк, поштовхи були відчутні по всій території штатів Коннектикут і Пенсильванія.

Наразі інформації про постраждалих і руйнування не надходило.

Губернаторка штату Нью-Йорк Кеті Гочул наголосила на серйозності сьогоднішнього землетрусу, але зазначила, що "небезпечних для життя ситуацій" поки не виявлено, а її команда займається перевіркою інфраструктури штату.

Трясло під час засідання Радбезу

У мережі також з'явилося відео, як землетрус на мить перервав засідання Радбезу ООН.

Як реагували на землетрус посадовці в ООН: відео NBC New York

"Я почав божеволіти"

Кореспондентку Бі-Бі-Сі у Нью-Йорку Наду Тауфік землетрус застав в офісі на 18-му поверсі в нижньому Манхеттені. За кілька хвилин після того, як будівля почала розгойдуватися, журналістці почали писати її друзі та знайомі. Її невістка, що живе в центрі Нью-Джерсі, сказала, що їй здалося, ніби в її будинок врізалася величезна вантажівка.

А подруга розповіла, що відчувала сильну тряску протягом 20 секунд.

Ще один мешканець Нью-Йорку Елайджа Вестбрук ось так розповідає про пережите: "Я лежав у своєму ліжку, і весь мій багатоквартирний будинок почав трястися. Я почав божеволіти".

Зверніть увагу! Раніше у штаті Нью-Йорк вже траплялися сильні землетруси. Торік у Буффало були зафіксовані поштовхи магнітудою 3,8. Втім, такого масштабу, як теперішній, землетрусів давно не було. Востаннє таке траплялося у 1983 році. Тоді стався землетрус магнітудою 5,1 стався в Ньюкомбі на півночі штату Нью-Йорк.

Нагадаємо, 3 квітня стався найсильніший за останні 25 років землетрус на острові Тайвань За різними повідомленнями, його магнітуда була 7,2 – 7,7.

4 квітня землетрус магнітудою 6,0 сколихнув Японію.