Так, 4 квітня молдовські прикордонники вкотре виявили уламки "Шахеда". Їх знайшли поблизу села Етулія, що за 500 метрів від кордону з Україною. На одному з них був напис "Герань-2".

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Реакція влади

У зв'язку із неприємною знахідкою МЗС Молдови зробило заяву. У ній відомство рішуче засудило неодноразове виявлення уламків військового безпілотника, який Росія використовує для нападу на Україну.

Там нагадали, що попередній подібний інцидент стався лише два місяці тому.

Молдова залишається поруч з Україною,

– йдеться також у повідомленні.

Нагадаємо, що Молдова межує із двома українськими областями – Вінниччиною та Одеською областю. Уламки дрона могли впасти на території сусідньої країни під час обстрілу саме Одеської області, яка часто зазнає обстрілів безпілотниками.

Інцидент, про який згадало молдавське міністерство закордонних справ, трапився 17 лютого.

Тоді у Вулканештському районі Молдови, на півдні країни, за 5 кілометрів від найближчого села Нова Етулія та 2 кілометри від кордону з Україною.

Також уламки знаходили й після дронової атаки на Одещини у ніч з 9 на 10 лютого.

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