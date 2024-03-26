Кремлівські ЗМІ повідомляли, що посол Росії в Польщі наголосив, що не збирається відвідувати польське МЗС, куди його запросили через ракету, що порушила повітряний простір країни. За його словами, у Варшави не було "доказової бази".

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Демонстрація неповаги

Очільник оборонного відомства Польщі заявив, що Польща збирається вжити заходів стосовно ситуації із послом Росії Сергієм Андрєєвим. Він не з'явився у міністерстві, щоб пояснити інцидент з російською ракетою, яка залетіла на територію країни.

Це вираження неповаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже,

– наголосив він.

За його словами, це не перший випадок, коли Польщі "доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів". Адже це далеко не вперше російська ракета перетинає повітряний простір цієї країни.

Польський міністр також зауважив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Сергія Андрєєва. Вочевидь польській стороні таке зухвальство представника країни-агресорки не надто сподобалось.

"Ми постійно контактуємо з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення громади, тому що це відповідь усієї польської держави", – зазначив посадовець.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі російською ракетою