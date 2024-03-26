Кремлівські ЗМІ повідомляли, що посол Росії в Польщі наголосив, що не збирається відвідувати польське МЗС, куди його запросили через ракету, що порушила повітряний простір країни. За його словами, у Варшави не було "доказової бази".
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Демонстрація неповаги
Очільник оборонного відомства Польщі заявив, що Польща збирається вжити заходів стосовно ситуації із послом Росії Сергієм Андрєєвим. Він не з'явився у міністерстві, щоб пояснити інцидент з російською ракетою, яка залетіла на територію країни.
Це вираження неповаги, і ми не можемо ставитися до цього байдуже,
– наголосив він.
За його словами, це не перший випадок, коли Польщі "доводиться стикатися з порушеннями як закону, так і міжнародних стандартів". Адже це далеко не вперше російська ракета перетинає повітряний простір цієї країни.
Польський міністр також зауважив, що польська влада ухвалить подальші рішення у зв'язку з поведінкою російського посла Сергія Андрєєва. Вочевидь польській стороні таке зухвальство представника країни-агресорки не надто сподобалось.
"Ми постійно контактуємо з міністром закордонних справ, прем’єр-міністром, президентом і Бюро національної безпеки. Це мають бути узгоджені рішення громади, тому що це відповідь усієї польської держави", – зазначив посадовець.
Що відомо про порушення повітряного простору Польщі російською ракетою
- Під час масованої російської атаки України вночі 24 березня одна з ракет залетіла на територію Польщі та перебувала там 39 секунд. Зрештою російська ракета після цього повернулася на територію України, щоб завдати удару.
- У Польщі також заявили, що спостерігали вночі інтенсивну активність дальньої авіації Росії, пов'язану з завданням повітряних і ракетних ударів по об'єктах, розташованих на території України. Через це поляки мусили підіймати у небо свою авіацію.
- Того ж дня МЗС країни відразу відреагувало на порушення повітряного простору Польщі російської ракетою. Там наголосили, що вимагатимуть від Росії пояснень щодо чергового подібного інциденту.
- Радник міністра оборони Польщі Мечислав Бєнєк наголосив, що Польща могла б збити російську ракету. Однак це б сталося за умови, що ця російська крилата ракета залетіла б далі в повітряний простір країни.