Кремлевские СМИ сообщали, что посол России в Польше отметил, что не собирается посещать польский МИД, куда его пригласили из-за ракеты, нарушившей воздушное пространство страны. По его словам, у Варшавы не было "доказательной базы".
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Демонстрация неуважения
Глава оборонного ведомства Польши заявил, что Польша собирается принять меры относительно ситуации с послом России Сергеем Андреевым. Он не появился в министерстве, чтобы объяснить инцидент с российской ракетой, которая залетела на территорию страны.
Это выражение неуважения, и мы не можем относиться к этому равнодушно,
– подчеркнул чиновник.
По его словам, это не первый случай, когда Польше "приходится сталкиваться с нарушениями как закона, так и международных стандартов". Ведь это далеко не впервые российская ракета пересекает воздушное пространство этой страны.
Польский министр также отметил, что польские власти примут дальнейшие решения в связи с поведением российского посла Сергея Андреева. Очевидно, польской стороне такая дерзость представителя страны-агрессора не слишком понравилось.
"Мы постоянно контактируем с министром иностранных дел, премьер-министром, президентом и Бюро национальной безопасности. Это должны быть согласованные решения сообщества, потому что это ответ всего польского государства", – отметил чиновник.
Что известно о нарушении воздушного пространства Польши российской ракетой
- Во время массированной российской атаки Украины ночью 24 марта одна из ракет залетела на территорию Польши и находилась там 39 секунд. В конце концов российская ракета после этого вернулась на территорию Украины, чтобы нанести удар.
- В Польше также заявили, что наблюдали ночью интенсивную активность дальней авиации России, связанную с задачей воздушных и ракетных ударов по объектам, расположенных на территории Украины. Из-за этого поляки были вынуждены поднимать в небо свою авиацию.
- В тот же день МИД страны сразу отреагировало на нарушение воздушного пространства Польши российской ракетой. Там отметили, что будут требовать от России объяснений по поводу очередного подобного инцидента.
- Советник министра обороны Польши Мечислав Бенек отметил, что Польша могла бы сбить российскую ракету. Однако это бы произошло при условии, что эта российская крылатая ракета залетела бы дальше в воздушное пространство страны.