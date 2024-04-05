Молдавські прикордонники розповіли, що уламки знайшли 4 квітня 2024 року. На одному з них був напис "Герань-2". Саме так Росія маркує свою зброю.

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Що відомо про нові уламки "Шахеда" на території країни НАТО

Орієнтовно о 14:15 поблизу села Етулія Вулканештського району ідентифіковано інші фрагменти знищеного безпілотника з написом на крилі – "Герань-2",

– заявили в Молдові.

Там уточнили, що уламки знайшли орієнтовно за 500 метрів від лінії молдавсько-українського кордону.

Молдовська прикордонна поліція пояснила, що:

на місце події негайно виїхали компетентні органи,

доступ до місця виявлення решток дрона обмежили;

залишки безпілотника досліджують фахівці, які не виявили жодних ризиків.

"Щоб запобігти поширенню неправдивої інформації та уникнути паніки серед населення, просимо зберігати спокій та отримувати інформацію лише з перших джерел", – закликали у прикордонній поліції.

Уламки "Шахедів" виявили у Молдові

Молдова не вперше потерпає від уламків російської зброї