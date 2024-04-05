Згодом з'явилася інформація, що в Одеській області лунали вибухи. Про відбій загрози ударних БпЛА повідомили о 04:25.

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Атака дронів на Одещину

Вночі окупаційні війська запустили ударні БпЛА з напрямку Чорного моря.

Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока),

– повідомили у Повітряних силах.

Моніторингові канали також повідомляли про рух російських дронів у напрямку Білгород-Дністровська.

О 4:11 кореспонденти Суспільного повідомили, що в області чути вибухи. Вже о 4:25 у Повітряних силах про відбій повітряної тривоги.

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