Згодом з'явилася інформація, що в Одеській області лунали вибухи. Про відбій загрози ударних БпЛА повідомили о 04:25.
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Атака дронів на Одещину
Вночі окупаційні війська запустили ударні БпЛА з напрямку Чорного моря.
Група ударних БпЛА з акваторії Чорного моря у напрямку Одещини (Затока),
– повідомили у Повітряних силах.
Моніторингові канали також повідомляли про рух російських дронів у напрямку Білгород-Дністровська.
О 4:11 кореспонденти Суспільного повідомили, що в області чути вибухи. Вже о 4:25 у Повітряних силах про відбій повітряної тривоги.
Окупанти атакували Харків "Шахедами": що відомо
- У ніч на 4 квітня окупанти атакували Україну 20 дронами-камікадзе типу "Шахед". Відомо, що 15 з них були спрямовані на Харківщину. Системи ППО збили 11 "Шахедів", на жаль, решту дронів не вдалося знищити.
- На жаль, внаслідок атаки в Харкові є загиблі. Чотири людини, включаючи трьох рятувальників, які прибули на місце події для ліквідації наслідків удару, та одна жінка, втратили життя.
- Також відомо, що у лікарні перебуває 12 поранених, серед яких є особи з важкими, середніми та легкими травмами.