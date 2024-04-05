Молдавские пограничники рассказали, что обломки нашли 4 апреля 2024 года. На одном из них была надпись "Герань-2". Именно так Россия маркирует свое оружие.
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Что известно о новых обломках "Шахеда" на территории страны НАТО
Ориентировочно в 14:15 вблизи села Этулия Вулканештского района идентифицированы другие фрагменты уничтоженного беспилотника с надписью на крыле – "Герань-2",
– заявили в Молдове.
Там уточнили, что обломки нашли ориентировочно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.
Молдавская пограничная полиция объяснила, что:
- на место происшествия немедленно выехали компетентные органы,
- доступ к месту обнаружения остатков дрона ограничили;
- остатки беспилотника исследуют специалисты, которые не обнаружили никаких рисков.
"Чтобы предотвратить распространение ложной информации и избежать паники среди населения, просим сохранять спокойствие и получать информацию только из первых источников", – призвали в пограничной полиции.
Обломки "Шахедов" обнаружили в Молдове
Молдова не впервые страдает от обломков российского оружия
- Буквально недалеко от того же села Этулия Вулканештского района пограничная полиция 11 февраля 2024 года нашла фрагменты беспилотного летательного аппарата типа Shahed.
- Перед этим в ночь на 10 февраля россияне атаковали Измаильский район Одесской области.
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