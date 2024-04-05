Молдавские пограничники рассказали, что обломки нашли 4 апреля 2024 года. На одном из них была надпись "Герань-2". Именно так Россия маркирует свое оружие.

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Что известно о новых обломках "Шахеда" на территории страны НАТО

Ориентировочно в 14:15 вблизи села Этулия Вулканештского района идентифицированы другие фрагменты уничтоженного беспилотника с надписью на крыле – "Герань-2",

– заявили в Молдове.

Там уточнили, что обломки нашли ориентировочно в 500 метрах от линии молдавско-украинской границы.

Молдавская пограничная полиция объяснила, что:

на место происшествия немедленно выехали компетентные органы,

доступ к месту обнаружения остатков дрона ограничили;

остатки беспилотника исследуют специалисты, которые не обнаружили никаких рисков.

"Чтобы предотвратить распространение ложной информации и избежать паники среди населения, просим сохранять спокойствие и получать информацию только из первых источников", – призвали в пограничной полиции.

Обломки "Шахедов" обнаружили в Молдове

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