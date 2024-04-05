Так, 4 апреля молдавские пограничники в очередной раз обнаружили обломки “Шахеда”. Их нашли вблизи села Этулия, что в 500 метрах от границы с Украиной. На одном из них содержалась надпись "Герань-2".
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Реакция власти
В связи с неприятной находкой МИД Молдовы сделал заявление. В нем ведомство решительно осудило неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, который Россия использует для нападения на Украину.
Там напомнили, что предыдущий подобный инцидент произошел всего два месяца назад.
Молдова остается рядом с Украиной,
– говорится также в сообщении.
Напомним, что Молдова граничит с двумя украинскими областями – Винницкой и Одесской областью. Обломки дрона могли упасть на территории соседней страны во время обстрела именно Одесской области, которая часто подвергается обстрелам беспилотниками.
Инцидент, о котором вспомнило молдавское министерство иностранных дел, случился 17 февраля.
Тогда в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, в 5 километрах от ближайшего села Новая Этулия и 2 километрах от границы с Украиной.
Также обломки находили и после дроновой атаки Одесской области в ночь с 9 на 10 февраля.
В Польшу залетала российская ракета
- Во время массированной атаки 24 марта российская ракета залетела в воздушное пространство Польши.
- Она там пробыла 39 секунд, а потом вернулась в Украину
- Варшаваи поднимала в небо истребители, впрочем сбивать вражескую цель не стала.
- Там объяснили, что это могло бы повлечь жертвы среди поляков.
- К тому же, в Польше знали, что ракета вернется обратно сама.
- После этого случая в консульство вызвали российского посла.
- Впрочем, дипломат страны – агрессорки отказался приходить, объяснив это тем, что Польша не предоставила "достаточной доказательной базы".
- В МИД Польши выразили возмущение поведением посла.