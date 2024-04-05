Так, 4 апреля молдавские пограничники в очередной раз обнаружили обломки “Шахеда”. Их нашли вблизи села Этулия, что в 500 метрах от границы с Украиной. На одном из них содержалась надпись "Герань-2".

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Реакция власти

В связи с неприятной находкой МИД Молдовы сделал заявление. В нем ведомство решительно осудило неоднократное обнаружение обломков военного беспилотника, который Россия использует для нападения на Украину.

Там напомнили, что предыдущий подобный инцидент произошел всего два месяца назад.

Молдова остается рядом с Украиной,

– говорится также в сообщении.

Напомним, что Молдова граничит с двумя украинскими областями – Винницкой и Одесской областью. Обломки дрона могли упасть на территории соседней страны во время обстрела именно Одесской области, которая часто подвергается обстрелам беспилотниками.

Инцидент, о котором вспомнило молдавское министерство иностранных дел, случился 17 февраля.

Тогда в Вулканештском районе Молдовы, на юге страны, в 5 километрах от ближайшего села Новая Этулия и 2 километрах от границы с Украиной.

Также обломки находили и после дроновой атаки Одесской области в ночь с 9 на 10 февраля.

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