Землетрус стався за день після того, як поштовхи відчули жителі Тайваню. За попередніми даними, постраждалих чи пошкоджень внаслідок земних поштовхів у країні немає.

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В Японії був сильний землетрус

За даними Японського метеорологічного агентства, землетрус стався о 12:16 за місцевим часом (06:16 за київським) у регіоні Тохоку. Епіцентр землетрусу залягав на глибині 40 кілометрів.

У агентстві також зазначили, що в країні через підземні поштовхи загрозу цунамі не оголошували. Підземні поштовхи відчувалися у 19 префектурах, у тому числі у Фукусімі, Івате, Міягі. Крім того, легке похитування було у Токіо.

У мережі також ширять відео, як відчували цей землетрус жителі узбережжя поблизу Фукусіми. На кадрах можна побачити, що поштовхи були дійсно відчутними, хоча при цьому автівки продовжували спокійно рухатися дорогою.

Як відчувався землетрус у Японії / Відео з акаунту @KaceeRAllen з соцмережі Х

Попередньо по всій Японії немає жертв чи руйнувань внаслідок землетрусу.

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