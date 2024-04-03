На жаль, внаслідок землетрусу на Тайвані загинули щонайменше семеро людей та ще сотні зазнали поранень. Також оголошували про ймовірність цунамі на півдні Японії та Філіппінах. У мережу виклали низку відео, від яких стигне кров.

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Тайвань трусило немилосердно

За наявною інформацією, четверо людей загинули у гірському, малонаселеному східному повіті Хуалянь. Загальна кількість жертв – 7 людей. Також 711 людей зазнали поранень внаслідок підземних поштовхів.

За даними пожежної служби, 77 людей залишаються заблокованими. Дехто з них – під завалами будівель у Хуаляні.

Будинок завалився внаслідок землетрусу: дивіться відео

Тайванські телеканали показали кадри будівель, які стоять під ухилом після землетрусу. Підземні поштовхи сталися зранку, коли люди якраз їхали на роботу та йшли до навчальних закладів. Тому виклали також низку роликів, на яких можна побачити автівки на мостах, людей у громадському транспорті, яких буквально хитає.

Автомобілі та мопеди хитає на мосту: дивіться відео

Люди дивляться на повалений землетрусом будинок: дивіться відео

Землетрус почався під час ведення новин: дивіться відео

Звернімо увагу! Згідно з даними Центральної метеорологічної служби Тайваню, осередок землетрусу був неподалік східного узбережжя на глибині 15,5 кілометра.

Він був дуже сильним. Здавалося, що будинок ось-ось завалиться,

– сказав 60-річний працівник тайбейської лікарні Чанг Ю-лін.

У президентському офісі повідомили, що обраний президент Лай Чінг-те, котрий наступного місяця вступить на посаду, відвідає Хуалян пізніше у середу.

На ще одному ролику також можна було побачити, як рятувальники з драбиною допомагають людям вибратися з вікон. В інших місцях масивні зсуви, викликані землетрусом, припали на схили пагорбів.

Сильні підземні поштовхи також відчували у метрополітені Тайбея. Він ненадовго зачинив свої двері для евакуації пасажирів, хоча згодом рух на більшості ліній відновили.

Підземні поштовхи відчували у підземці: дивіться відео

Вода лилася з басейнів на високоповерхівці: дивіться відео

За даними Японського метеорологічного агентства, яке оцінило магнітуду землетрусу у 7,7, кілька незначних хвиль цунамі досягли деяких районів південної префектури Окінава.

Тим часом Сейсмологічне агентство Філіппін випустило попередження для мешканців прибережних районів кількох провінцій. Їх закликали евакуюватися на вищі місця.

Тайвань також оголошував попередження про цунамі. Правда, не було інформації про жодні пошкодження. Тихоокеанський центр попереджень про цунамі на Гаваях згодом зазначив, що ризик пошкодження від хвиль цунамі минув.