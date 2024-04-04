Землетрясение произошло через день после того, как толчки почувствовали жители Тайваня. По предварительным данным, пострадавших или повреждений в результате земных толчков в стране нет.
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В Японии было сильное землетрясение
По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 12:16 по местному времени (06:16 по киевскому) в регионе Тохоку. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров.
В агентстве также отметили, что в стране из-за подземных толчков угрозу цунами не объявляли. Подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе в Фукусиме, Ивате, Мияги. Кроме того, легкое пошатывание было в Токио.
В сети также распространяют видео, как чувствовали это землетрясение жители побережья вблизи Фукусимы. На кадрах можно увидеть, что толчки были действительно ощутимыми, хотя при этом машины продолжали спокойно двигаться по дороге.
Как ощущалось землетрясение в Японии / Видео с аккаунта @KaceeRAllen из соцсети Х
Предварительно по всей Японии нет жертв или разрушений в результате землетрясения.
Ранее сильное землетрясение фиксировали в Тайване
- На острове Тайвань 3 апреля произошло сильнейшее за последние 25 лет землетрясение. По разным сообщениям, его магнитуда была 7,2 – 7,7. О вероятности цунами также объявляли на юге Японии и Филиппинах.
- В результате землетрясения на Тайване погибли по меньшей мере 9 человек. Также 900 человек получили ранения в результате подземных толчков. Более 100 человек остаются пропавшими без вести.
- Также известно, что на острове разрушены и повреждены сотни зданий, а также авиабаза. Как сообщает Reuters, на этой базе были повреждены 6 истребителей F-16, которые поднимают, чтобы сдерживать китайские ВВС.
- Согласно данным Центральной метеорологической службы Тайваня, очаг землетрясения был недалеко от восточного побережья на глубине 15,5 километра. В то же время в тайваньской пожарной службе отметили, что 77 человек до сих пор остаются заблокированными на острове. Некоторые из них – под завалами зданий в Хуаляне.