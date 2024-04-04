Землетрясение произошло через день после того, как толчки почувствовали жители Тайваня. По предварительным данным, пострадавших или повреждений в результате земных толчков в стране нет.

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В Японии было сильное землетрясение

По данным Японского метеорологического агентства, землетрясение произошло в 12:16 по местному времени (06:16 по киевскому) в регионе Тохоку. Эпицентр землетрясения залегал на глубине 40 километров.

В агентстве также отметили, что в стране из-за подземных толчков угрозу цунами не объявляли. Подземные толчки ощущались в 19 префектурах, в том числе в Фукусиме, Ивате, Мияги. Кроме того, легкое пошатывание было в Токио.

В сети также распространяют видео, как чувствовали это землетрясение жители побережья вблизи Фукусимы. На кадрах можно увидеть, что толчки были действительно ощутимыми, хотя при этом машины продолжали спокойно двигаться по дороге.

Как ощущалось землетрясение в Японии / Видео с аккаунта @KaceeRAllen из соцсети Х

Предварительно по всей Японии нет жертв или разрушений в результате землетрясения.

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