Українцям у Празі дають гроші за переїзд з гуртожитку: скільки платять і як податися

Українці у Празі, які проживають у гуртожитках, можуть отримати одноразову фінансову допомогу на переїзд до орендованого житла. Це стосується тих, хто має у Чехії тимчасовий захист.

Скористатися цією можливістю можна буде до кінця 2025 року. Про це пише 24 Канал із посиланням на Blesk.

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Розмір допомоги

Сума допомоги на переїзд з гуртожитку залежить від кількості людей у родині.

Довідка. Якщо у сім'ї 1 або 2 людини, то видають до 60 000 крон, якщо 3 – 4 людини – до 84 000 крон, а якщо ж це велика родина з понад 5 осіб, то можна отримати до 108 000 крон.

Ці кошти можуть покрити заставу, першу орендну плату, комісію агентству нерухомості та адміністративні витрати. Гроші виплачують після підписання договору оренди.

Водночас є важливі умови: орендувати можна лише житлове приміщення, зареєстроване в кадастрі як "byt". Також договір повинен бути укладений з власником напряму або його офіційним представником – суборенду не дозволяють.

Хто може отримати виплату

Одноразову грошову допомогу на переїзд із гуртожитку можуть отримати українці, які:

мають дійсний тимчасовий захист та продовжили його;

безперервно проживали в державному гуртожитку щонайменше з 1 січня 2023 року (і можуть це підтвердити договорами або квитанціями про оплату);

мають легальний дохід (офіційно працевлаштовані, або мають достатню гумдопомогу для оплати житла).

Як податися на допомогу У Празі реалізацією програми займається Caritas. Заявки приймаються через сайт або за телефоном (736 764 706). Також можна особисто звернутися до офісу на вул. Лондонській, 44.

Зауважимо, що отримати до 108 тисяч крон на переїзд з гуртожитку можна і в інших регіонах Чехії.