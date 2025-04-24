У Нідерландах позбавили захисту деяких біженців з України: кого саме

ЄС дозволив скасовувати тимчасовий захист для певної групи біженців з України. Державна рада Нідерландів остаточно постановила, що уряд країни припиняє надавати притулок цій групі людей.

Від війни в Україні втікали не тільки громадяни нашої країни, а й іноземці, які тут проживали. Однак громадяни третіх країн, які жили в Україні та прибули до Нідерландів як біженці, будуть позбавлені тимчасового захисту. Про це пише 24 Канал із посиланням на Службу імміграції та натуралізації Нідерландів.

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Коли закінчиться дія захисту для іноземців

Державна рада Нідерландів, найвищий адміністративний суд країни, розглядала три окремі позови, в кожному з яких громадяни третьої країни оскаржували рішення влади Нідерландів з березня 2024 року припинити надавати притулок неукраїнцям, які прибули з України.

Вона скерувала це питання до Суду Євросоюзу.

У грудні 2024 року ЄС став на бік Нідерландів, підтвердивши, що держави-члени можуть припиняти тимчасовий захист для громадян третіх країн, які тимчасово проживали в Україні, раніше, ніж для українців, осіб без громадянства та громадян третіх країн, які мають посвідку на постійне проживання.

Роз'яснення. Країна ЄС не зобов'язана надавати захист іноземцям, які проживали в Україні, але може це зробити.



Біженці з третіх країн поки що можуть залишатися в Нідерландах – термін їхнього тимчасового захисту ще не завершися. Дата закінчення прав поки що невідома, однак уряд обіцяє, що дасть людям час на виїзд.

Також іноземці мають право подати заявку на дозвіл на проживання, якщо хочуть і надалі легально проживати в країні.

Тим часом в Естонії змінили правила для українських біженців, які проживають у Таллінні. Їм не виплачуватимуть допомогу на оренду житла.