Уряд Німеччини розслідує виявлення сотень громадян Угорщини, зокрема, з подвійним громадянством, які реєструвалися в країні як біженці з України з метою отримання фінансової допомоги. Через наявність паспорта країни ЄС такі особи не мають права на тимчасовий захист.

Таку ситуацію зафіксували взимку 2022 – 2023 років, коли у федеральній землі Баден-Вюртемберг помітили "біженців", які зовсім не спілкувалися українською, а використовували угорську мову або потребували угорського перекладача. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Welt.

Що відомо про угорців, які видавали себе за українських біженців?

Деякі шукачі притулку пояснювали, що видавали себе за біженців, щоб отримати фінансову допомогу у Німеччині. Тому що їхнє фінансове становище в Угорщині було жахливим.

Загалом з травня 2023 до жовтня 2025 року федеральні землі повідомили про 9 640 підозрілих випадків, зокрема, 1 136 – сталися цього року. Чимало підозр не підтверджувалося, 5 825 перевірених осіб справді виявилися громадянами лише України. Однак станом на зараз виявили, що 568 людей мають угорське громадянство, деякі з них – подвійне.

Зазначається, що, зокрема, проблема виникає через політику Угорщини, яка з 2010 року масово надавала громадянство етнічним угорцям і ромам на українському Закарпатті. Багато з них опинилися у складному становищі: маючи угорський паспорт, вони не можуть претендувати на статус біженців і відповідну допомогу в Німеччині.

Варто наголосити, що роми з виключно українськими паспортами не мають проблем із прийняттям в Німеччині. Тобто проблема полягає саме в наявності паспорта країни Євросоюзу.

Де найбільше біженців з України?

За інформацією Євростату, загалом кількість українських біженців у країнах Євросоюзу зростає. Станом на 31 серпня 2025 року загальна кількість людей, яким надали тимчасовий захист в Європі, зросла на 30 980. Це на 0,7% більше, ніж на кінець липня.

Зокрема, найбільший зріст зафіксували у Німеччині. Вона прийняла ще 6 800 осіб, це складає 0,6% приросту. Країна є лідером серед країн ЄС за кількістю прийнятих біженців з України. Повідомляється, що Німеччина прийняла 1 210 515 осіб, що становить 27,7% від загальної кількості ЄС.

Чому у Німеччині побільшало біженців?