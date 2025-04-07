Українські біженці отримали офіційні листи про виселення зі США: у Трампа прокоментували

Деякі українські переселенці у США отримали електронні листи про припинення захисту. Там також мовилось про те, що вони повинні покинути країну.

У повідомленні попереджали, що якщо одержувачі не зможуть самостійно покинути США, то вони "піддадуться потенційним діям правоохоронних органів" і їх депортують. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на The Guardian.

Дивіться також Одна з країн ЄС закриває центри для українських біженців

Чи припинено захист українців у США: адміністрація Трампа прокоментувала

На цьому тижні деякі переселенці отримали електронні листи, в яких повідомлялося, що Міністерство внутрішньої безпеки США припиняє їхній юридичний захист (пароль) в рамках програми U4U, яка була започаткована під час президентства Байдена.

Тепер DHS використовує свої повноваження припинити ваш пароль. Якщо він не закінчиться раніше, ваш пароль припиниться через 7 днів з дати цього повідомлення… Не намагайтеся залишатися в Сполучених Штатах – федеральний уряд знайде вас. Будь ласка, негайно покиньте Сполучені Штати,

– попереджалось в повідомленні.

У заяві також пригрозили, що якщо людина не виїде з країни самостійно, то її депортують.

Згодом в адміністрації Трампа перепросили, заявивши, що ці повідомлення були надіслані помилково.

Програму пароля U4U не було припинено. Повідомлення було виправлено наступним повідомленням, у якому говорилося: "Ніяких дій щодо вашого пароля вживатися не буде",

– пише видання.

Слід зазначити, що за програмою гуманітарного пароля U4U у США перебувають близько 240 тисяч біженців з України. Тож ця "помилка" викликала серед них неабияку паніку – вони побоюються, що їх можуть вигнати з країни так само як учасників програми CHNV parole.

Нагадаємо, що через раптове закриття програми CHNV parole значна частина мігрантів з Венесуели, Куби, Гаїті та Нікарагуа повинні виїхати зі США до 24 квітня цього року.