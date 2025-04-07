Люди, які прибули у США за програмою "CHNV parole", повинні покинути країну до 24 квітня 2025 року. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на повідомлення офіційного реєстру США.

Дивіться також Торкнулось і українців: адміністрація Трампа "по-тихому" призупинила заявки на Green Card США

"CHNV parole" – що це? Ця програма була запроваджена колишнім президентом Джозефом Байденом у жовтні 2022 року. Спершу вона стосувалася громадян Венесуели, а потім її розширили ще для Куби, Гаїті та Нікарагуа.

Статус "CHNV parole" дозволяв жителям цих країн отримувати тимчасовий дозвіл на проживання і роботу.

Однак наприкінці березня 2025 року Міністерство внутрішньої безпеки США оголосило про скасування програми.

Хто має виїхати зі США

Мігранти, які прибули в країну за цією програмою, втратять цей статус вже 24 квітня. Тобто люди, які не мають інших легальних підстав для перебування у США, повинні виїхати до цієї дати.

Українців закриття цієї програми не стосується, однак є побоювання, що адміністрація президента США Дональда Трампа планує скасувати Тимчасовий захищений статус (TPS) для близько 240 000 українських біженців.

Зокрема видання Reuters із посиланням на високопоставленого чиновника Трампа та три джерела, знайомих з цим питанням, писало, що це може відбутися у квітні. Проте поки що жодних відповідних указів не було.