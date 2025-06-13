ЄС продовжив тимчасовий захист для українців: це може бути останній раз

Країни Євросоюзу одноголосно підтримали продовження тимчасового захисту для громадян України. Крім того, Рада ЄС обговорила рекомендації про дії після закінчення програми.

Наразі в країнах Євросоюзу тимчасовий захист мають більш ніж 4 мільйони українців. Про це пише 24 Канал із посиланням на Інтерфакс-Україна.

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Тимчасовий захист для українців продовжили: скільки він триватиме

Дію Директиви про тимчасовий захист (TPD) продовжили до 4 березня 2027 року.

Поки Росія продовжує тероризувати українське мирне населення невибірковими авіаударами, ЄС продовжує виявляти свою солідарність з українським народом. Ми продовжуватимемо надавати захист мільйонам українських біженців ще протягом року,

– сказав Томаш Семоняк, голова МВС Польщі, яка головує в Раді ЄС.

Крім того, він повідомив, що польське головування ініціювало обговорення стратегії поступового скасування тимчасового захисту для українців "після досягнення справедливого миру".

Найближчим часом ми працюватимемо над спільними рішеннями для всього ЄС у цій сфері, зокрема в контексті повернення до України,

– повідомив він.

Раніше повідомлялося, що Євросоюз обговорює згортання програми захисту біженців з України.

Видання Euraaktiv, посилаючись на власні джерела у Брюсселі, писало, що нинішнє продовження може стати останнім через те, що "правові межі вичерпані". Водночас в ЄС напрацьовують альтернативи на випадок, якщо війна до того часу не закінчиться.