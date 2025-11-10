"Шокова хвиля": для біженців з України у США скасовують важливі пільги

Біженці з України, які перебувають у США, можуть опинитися перед загрозою продовольчої кризи. Відомо, що з 1 листопада скасували виплати за "Програмою додаткової допомоги з харчування" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Ця допомога є важливою, вона складає приблизно 210 доларів на одну особу. Про це пише 24 Канал з посиланням на інтерв'ю генерального директора Hope For Ukraine Юрія Боєчка подкастеру Адаму Класфельду.

Чому ця допомога важлива?

Українські біженці, які проживають у США, наприкінці жовтня почали отримувати листи про скасування чи скорочення пільг SNAP. За словами генерального директора організації Hope For Ukraine Юрія Боєчка, це викликало "справжню шокову хвилю" серед отримувачів допомоги.

Відомо, що станом на зараз у США перебуває близько 300 тисяч українців, які прибули після 2022 року та мають статус тимчасового захисту з дозволом на перебування два роки. Усі вони проживають у країні на законних підставах. Проте з 1 листопада втратили право на продовольчу підтримку від держави.

Юрій Боєчко вважає це рішення одним із найжорсткіших скорочень у межах законопроєкту Big Beautiful Bill щодо податків та соціальних видатків. За його словами, зміни найбільше вдарили по найуразливіших верствах населення Штатів. Середня допомога SNAP на одну особу становить близько 210 доларів. Таке скорочення не вплине суттєво на бюджет.

Це не величезна стаття витрат. Є одна сім'я, в якої шестеро дітей, четверо з яких – маленькі. Вони працюють за мінімальну зарплату. Для них допомога в розмірі близько 1000 доларів, яку вони отримували для забезпечення їжею, є надзвичайно важливою. Зараз ми бачимо на власні очі, що у США виникне серйозна продовольча криза,

– пояснив він.

Генеральний директор Hope For Ukraine підкреслив, що головне завдання зараз – привернути увагу до проблеми скорочення соціальної підтримки. На його думку, у Сенаті можуть знайтися представники обох партій, які усвідомлять помилковість цього рішення. Тому що попри його незначну частку у державному бюджеті, це може мати серйозні наслідки у майбутньому. Він сподівається, що згодом буде прийнятий закон, який зможе виправити ситуацію.

Зверніть увагу! За інформацією The New York Times, Білий дім має намір внести значні зміни в політику США щодо біженців. Зокрема, відповідно до пропозиції, у 2026 році Штати можуть обмежити прийом біженців до 7 500 осіб.

Біженці з України у США: що відомо?