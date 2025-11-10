"Шоковая волна": для беженцев из Украины в США отменяют важные льготы

Беженцы из Украины, которые находятся в США, могут оказаться перед угрозой продовольственного кризиса. Известно, что с 1 ноября отменили выплаты по "Программе дополнительной помощи по питанию" (Supplemental Nutrition Assistance Program, SNAP).

Эта помощь является важной, она составляет примерно 210 долларов на одного человека. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на интервью генерального директора Hope For Ukraine Юрия Боечко подкастеру Адаму Класфельду.

Почему эта помощь важна?

Украинские беженцы, проживающие в США, в конце октября начали получать письма об отмене или сокращении льгот SNAP. По словам генерального директора организации Hope For Ukraine Юрия Боечко, это вызвало "настоящую шоковую волну" среди получателей помощи.

Известно, что по состоянию на сейчас в США находится около 300 тысяч украинцев, которые прибыли после 2022 года и имеют статус временной защиты с разрешением на пребывание два года. Все они проживают в стране на законных основаниях. Однако с 1 ноября потеряли право на продовольственную поддержку от государства.

Юрий Боечко считает это решение одним из самых жестких сокращений в рамках законопроекта Big Beautiful Bill по налогам и социальным расходам. По его словам, изменения больше всего ударили по наиболее уязвимым слоям населения Штатов. Средняя помощь SNAP на одного человека составляет около 210 долларов. Такое сокращение не повлияет существенно на бюджет.

Это не огромная статья расходов. Есть одна семья, у которой шесть детей, четверо из которых – маленькие. Они работают за минимальную зарплату. Для них помощь в размере около 1000 долларов, которую они получали для обеспечения едой, является чрезвычайно важной. Сейчас мы видим собственными глазами, что в США возникнет серьезный продовольственный кризис,

– объяснил он.

Генеральный директор Hope For Ukraine подчеркнул, что главная задача сейчас – привлечь внимание к проблеме сокращения социальной поддержки. По его мнению, в Сенате могут найтись представители обеих партий, которые осознают ошибочность этого решения. Потому что несмотря на его незначительную долю в государственном бюджете, это может иметь серьезные последствия в будущем. Он надеется, что впоследствии будет принят закон, который сможет исправить ситуацию.

Обратите внимание! По информации The New York Times, Белый дом намерен внести значительные изменения в политику США относительно беженцев. В частности, в соответствии с предложением, в 2026 году Штаты могут ограничить прием беженцев до 7 500 человек.

Беженцы из Украины в США: что известно?