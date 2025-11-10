У белорусских граждан есть 20 дней, чтобы добровольно покинуть Португалию, иначе их могут депортировать. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на TVP World.

Как власти объясняют свое решение?

Некоторые из белорусских граждан отметили, что выехали из Беларуси еще в 2020 году из-за участия в протестах против режима самопровозглашенного президента Александра Лукашенко. Сейчас они опасаются преследований в случае возвращения.

Я делала публикации в поддержку Украины и против диктатуры Лукашенко. В Беларуси людей могут арестовать даже за лайк под постом. А я не только лайкала, но и писала сама,

– поделилась белоруска Татьяна, которая до полномасштабного вторжения России в Украину жила во Львове.

В AIMA на запрос SIC Notícias объяснили, что любой человек со статусом временной защиты, совершеннолетний или несовершеннолетний, может получить приказ о добровольном выезде.

Адвокат Даниэла Кастро рассказал о случае семьи беженцев, которая ранее проживала в Украине. По его словам, мать имеет двойное гражданство – российское и украинское, а отец является гражданином Украины. Супруги имеют двух дочерей, рожденных в России. Одной из них, 10-летней девочке, недавно отменили статус временной защиты.

Они (AIMA – 24 Канал) считают, что ребенок может вернуться в свою страну происхождения, поскольку там нет конфликта,

– заявил он.

Что стоит знать о беженцах из Украины?