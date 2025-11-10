У білоруських громадян є 20 днів, щоб добровільно покинути Португалію, інакше їх можуть депортувати. Про це пише 24 Канал з посиланням на TVP World.

Як влада пояснює своє рішення?

Деякі з білоруських громадян зазначили, що виїхали з Білорусі ще у 2020 році через участь у протестах проти режиму самопроголошеного президента Олександра Лукашенка. Зараз вони побоюються переслідувань у разі повернення.

Я робила публікації на підтримку України та проти диктатури Лукашенка. У Білорусі людей можуть заарештувати навіть за лайк під постом. А я не лише лайкала, а й писала сама,

– поділилась білоруска Тетяна, яка до повномасштабного вторгнення Росії в Україну жила у Львові.

У AIMA на запит SIC Notícias пояснили, що будь-яка людина зі статусом тимчасового захисту, повнолітня чи неповнолітня, може отримати наказ про добровільний виїзд.

Адвокат Даніела Кастро розповів про випадок родини біженців, яка раніше проживала в Україні. За його словами, мати має подвійне громадянство – російське та українське, а батько є громадянином України. Подружжя має двох доньок, народжених у Росії. Одній із них, 10-річній дівчинці, нещодавно скасували статус тимчасового захисту.

Вони (AIMA – 24 Канал) вважають, що дитина може повернутися до своєї країни походження, оскільки там немає конфлікту,

– заявив він.

Що варто знати про біженців з України?