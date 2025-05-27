ЄС обговорює згортання захисту біженців з України: чи продовжать програму ще на рік

У Євросоюзі тривають обговорення щодо майбутнього тимчасового захисту для українців. Зокрема ЄС планує поступово розпочати згортання програми.

Європейське видання, посилаючись на джерела у дипломатичних колах, повідомило, що у Брюсселі обговорюють "стратегії виходу" з програми тимчасового захисту для українців. Ймовірно, офіційно це питання підіймуть 12 – 13 червня на засіданні Ради ЄС з питань юстиції та внутрішніх справ. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euraaktiv.

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Чи продовжать тимчасовий захист ще на один рік

Згідно з повідомленням, дію Директиви про тимчасовий захист (TPD) планують продовжити ще на один рік – до березня 2027 року.

Більшість країн-членів підтримують ще одне продовження, проте "правові межі майже вичерпані". Тож, скоріш за все, це буде останнє продовження.

Ми вже стоїмо на тонкому льоду з останнім продовженням. Пряме тлумачення директиви означало б, що після трьох років вона втратила чинність,

– сказав старший політичний радник Міжнародного центру розвитку міграційної політики Мартін Вагнер.

Довідка. Директиву TPD запустили у березні 2022 року. Спершу вона передбачала лише два продовження (до березня 2025 року), а згодом термін продовжили до березня 2026 року.

Мартін Вагнер заявив, що потрібно напрацювати альтернативу. Як для тих українців, які хочуть залишитись у ЄС, так і для тих, хто планує повернутись додому.

Серед обговорюваних варіантів:

звуження сфери дії захисту (наприклад, виключення тих, хто повернувся в Україну, з повторного вступу до програми);

заборона новим прибулим скористатись захистом;

створення нового юридичного інструменту, як-от "дозвіл на реконструкцію" на термін до 10 років.

Поки що жодне рішення не ухвалено. Але експерти попереджають, що якщо не запропонувати чіткого механізму виходу з системи, це може призвести до перевантаження національних систем надання притулку.

Водночас деякі країни активно намагаються сприяти адаптації українців. Зокрема нещодавно Франція розширила права для українських біженців.