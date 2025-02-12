Скільки українських біженців повернуться додому після війни: Чернишов здивував цифрою

Після закінчення війни в Україну може повернутися менш ніж половина українських біженців. Однак ті, хто не повернуться, теж можуть бути корисними для держави.

Віцепрем'єр-міністр України – міністр національної єдності України Олексій Чернишов заявив, що країна буде підтримувати й тих, хто прийме рішення залишитися за кордоном. Про це повідомляє 24 Канал, посилаючись на інтерв'ю міністра для Welt.

Дивіться також Для тих, хто виїхав: Україна впроваджує за кордоном "осередки єдності"

Скільки біженців повернуться в Україну після війни

Чернишов вважає, що як тільки завершаться бойові дії та почнеться стабільний мир, то в Україну можуть повернутися приблизно 30% біженців. Інша ж частина громадян, ймовірно, висуне додаткові умови для цього рішення.

Також він зауважив, що будуть і ті українці, які не захочуть повертатись.

Але вони теж можуть бути корисними для України. І вони вже допомагають: підтримують українське суспільство, українську армію і роблять багато чого. Я пишаюся ними. У кожного своя роль у цій війні,

– сказав Чернишов.

Міністр зазначив, нашій державі потрібні люди, щоб відбудувати та розвивати країну. Проте він пообіцяв, що держава буде підтримувати й всіх тих, хто залишиться за кордоном, адже вона зацікавлена в їхньому професійному розвитку.

Він переконаний, що у певний момент українці все ж повертатимуться додому після реформ, й зможуть використати набутий за кордоном досвід в Україні.