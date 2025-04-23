Скільки біженців повернуться в Україну після війни: демограф дав прогноз

Значна кількість українців знайшла прихисток в різних країнах світу. Очікується, що багато хто з них повернеться додому після настання миру, але час і можливість їхнього повернення значною мірою залежатимуть від умов завершення війни і від того, наскільки вони налагодили нове життя за кордоном.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна.

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Скільки біженців повернуться в Україну після війни

Експерт підкреслив, що потенційне повернення українців на батьківщину значною мірою залежатиме від обставин, пов'язаних із завершенням війни. Ключовими факторами є наявність можливостей для працевлаштування та збереження житла.

Крім того, він зазначив, що вирішальну роль відіграватиме адаптація українців в країнах, які їх прийняли, а також політика, яку ці держави проводять щодо біженців. Після завершення війни багато українців втратять статус осіб, які потребують захисту.

Зараз 25% кажуть, що вони точно залишаться за кордоном;

25% точно повернуться;

ще 50% не визначились.

Наразі експерти розробляють новий прогноз щодо загальної чисельності населення після війни. Цей аналіз залежить від таких важливих факторів, як терміни припинення бойових дій, території, які можуть бути відвойовані, і стійкість будь-якого подальшого миру.

Тим часом українці активно працевлаштовуються за кордоном – де найчастіше біженці знаходять роботу в Європі.