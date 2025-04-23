Скільки біженців повернуться в Україну після війни: демограф дав прогноз
- Повернення українських біженців залежатиме від умов завершення війни, можливостей працевлаштування та збереження житла в Україні.
- 25% біженців планують залишитися за кордоном, 25% точно повернуться, а 50% ще не визначилися.
Значна кількість українців знайшла прихисток в різних країнах світу. Очікується, що багато хто з них повернеться додому після настання миру, але час і можливість їхнього повернення значною мірою залежатимуть від умов завершення війни і від того, наскільки вони налагодили нове життя за кордоном.
Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заступника директора Інституту демографії та проблем якості життя НАН України Олександра Гладуна.
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Скільки біженців повернуться в Україну після війни
Експерт підкреслив, що потенційне повернення українців на батьківщину значною мірою залежатиме від обставин, пов'язаних із завершенням війни. Ключовими факторами є наявність можливостей для працевлаштування та збереження житла.
Крім того, він зазначив, що вирішальну роль відіграватиме адаптація українців в країнах, які їх прийняли, а також політика, яку ці держави проводять щодо біженців. Після завершення війни багато українців втратять статус осіб, які потребують захисту.
- Зараз 25% кажуть, що вони точно залишаться за кордоном;
- 25% точно повернуться;
- ще 50% не визначились.
Наразі експерти розробляють новий прогноз щодо загальної чисельності населення після війни. Цей аналіз залежить від таких важливих факторів, як терміни припинення бойових дій, території, які можуть бути відвойовані, і стійкість будь-якого подальшого миру.
Тим часом українці активно працевлаштовуються за кордоном – де найчастіше біженці знаходять роботу в Європі.