Слідом за Каннами: Ніцца була без світла – швидше за все, стався підпал

У Франції вночі сталася пожежа в Ніцці, що вплинуло на 45 тисяч будинків навколо міста. Не працювали аеропорт і громадський транспорт.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Le Figaro.

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Що відомо про блекаут у Ніцці

Увечері 24 травня зайнявся електричний трансформатор на заході міста. Напередодні масово зникала електроенергія в Приморських Альпах і навіть було перервано роботу Каннського кінофестивалю. Та наразі не ясно, чи пов'язані ці інциденти.

Джерело, близьке до справи, повідомило Le Figaro, що пожежа була підпалом, а двері до трансформатора були пошкоджені вандалами. Розслідування було відкрито за фактом знищення вогнем у складі організованої банди і передано до відділу кримінальних розслідувань.

Технічна експертиза встановлює "спосіб, в який було скоєно цей акт", та визначає збитки. На місці були знайдені сліди шин.

Зранку 25 травня електропостачання було відновлено. Всі будинки були заживлені, а громадський транспорт почав роботу на годину пізніше, ніж зазвичай.

Влада посилить охорону енергооб'єктів.