Скандал у Лондоні: українку виганяють з маєтку, який на неї переписав британець

Лондонський колекціонер Річард Джой заповів українській офіціантці Марії будинок. Сім'я британця подала в суд, щоб повернути нерухомість, проте українка не хоче виїжджати.

Марія заявила, що це була воля покійного. Про це пише 24 Канал із посиланням на DailyMail.

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Що відомо про ситуацію

82-річний "відлюдник" та колекціонер військових пам'яток Річард Джой помер у травні 2018 року. Він заповів українській офіціантці Марії Романишин власний дім у Лондоні вартістю 650 тисяч фунтів стерлінгів (34 766 894 гривень), в якому провів все своє життя.

Чоловік ніколи не одружувався і не мав дітей. Він проводив більшу частину часу в місцевій бібліотеці, а тричі на тиждень відвідував міське кафе "The Upper Crust", де й познайомився з 38-річною Марією Романишин.

Містер Джой провів деякий час у лікарні, а Марія на регулярній основі допомагала Джою з покупками та повсякденними справами.

Українка розповіла, що у неї склався тісний зв’язок із містером Джоєм, і він запросив її родину жити з ним як "прийомна сім'я".

За словами Марії, у 2016 році він подарував їй будинок, "всунувши" у руки документи на власність і сказав: "Будинок твій. Я хочу, щоб ти тримала будинок".



Будинок Річарда Джоя / Daily Mail

Проте двоюрідний брат пана Джоня Мартін Ларні та виконавець заповіту, подав до суду на пані Романишин. Він просив скасувати дарування будинку, щоб його можна було розділити згідно з умовами заповіту 2011 року.

Окружний суд Центрального Лондона отримав підтвердження, що менш ніж за два роки до смерті чоловіка, у 2016 році, Джой дійсно подарував свій будинок пані Романишин.

Вона та її діти стали усиновленою сім’єю померлого, і вони також допомагали йому та піклувалися про нього, але жоден із них ніколи не був опікуном і ніколи не вимагав і не отримував грошей за свій догляд та допомогу,

– сказала адвокатка українки Лінн Каунселл.

Проте адвокат позивача вважає, що у 2016 році пан Джой не мав можливості підписувати складні юридичні документи, бо нібито "був вразливим із явними когнітивними порушеннями та, судячи з наданих медичних доказів, недієздатним".

Натомість адвокатка Романишин заперечила це, наголосивши, що "померлий грав у шахи зі старшою донькою Романишин до і після договору дарування", а також був достатньо кмітливим, щоб стежити за епізодами Шерлока по телебаченню.

Як вирішилась справа

Після тижня розгляду справи у суді, сторони погодилися врегулювати свій спір поза судом після переговорів за лаштунками. Пані Романишин відмовилась від спадку, відхиливши зустрічний позов проти пана Ларні, в якому вона вимагала визнати, що має право власності на будинок.

Водночас вона все ще вважає, що не повинна виїжджати з нього.

Це була його воля, чому я маю виїжджати? Це бажання містера Джоя,

– сказала Марія.

Вона також заявила, що містер Джой був би "шокований", якби дізнався, що його родина приїхала за будинком, бо вони проявили інтерес лише після його смерті.

Багато спільних знайомих підтримали Марію, заявивши, що вона була дуже доброю й справді піклувалась про британця, тоді як його родина зовсім до нього не навідувалась. Тож, на їхню думку, вона заслуговувала на цю нерухомість.

Проте є й ті, які підтримали сім'ю містера Джоя, заявивши, що "це сімейна спадщина і вона має дістатися родині".

У підсумку більша частина маєтку відійшла його брату Ларні, його 87-річній матері Дорін, а також колишньому другові.