Президент України прокоментував можливість безвізу з Британією під час брифінгу з державним секретарем у закордонних справах Великої Британії Девідом Ламмі у Києві. Про це пише 24 Канал із посиланням на УНІАН.

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Чи можливий безвіз з Британією

За словами Володимира Зеленського, нині команди України та Британії спілкуються про можливість запровадження безвізового режиму і проговорюють технічні кроки.

Президент наголосив, що ці питання дуже важливі, але "вони точно передбачають закінчення війни".

Спрощення віз і кроки до безвізу – це дуже складне міграційне питання, передовсім для Сполученого Королівства, і це дійсно дуже складне питання. Важливо, що команди працюють. Важливо, що ми про це говоримо. Але, безумовно, це може бути пропрацьовано тільки після закінчення війни,

– сказав Володимир Зеленський.

Він додав, що мовиться, зокрема, і про багато програм для молоді та студентів. "Це таке комплексне питання", – пояснив Зеленський.

Водночас нагадаємо, що 4 лютого 2025 року Велика Британія відкрила програму UPE, яка дозволяє українцям продовжити дозвіл на перебування в країні ще на 18 місяців.