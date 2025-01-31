Уряд Великої Британії 31 січня вніс зміни до програми "Homes for Ukraine". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на пресслужбу Міністерства житлового будівництва, громад і місцевого самоврядування країни.
Дивіться також Українці з тимчасовим захистом в ЄС: чи можуть виїжджати додому
Нові правила для українських дітей в Британії: що змінилося
Відтепер батьки або законні опікуни, які мають дозвіл на перебування у Великій Британії, можуть подати заявку на спонсорство своєї дитини в межах програми "Homes for Ukraine".
Якщо спонсором дитини виступають її батьки або законні опікуни, вона може отримати дозвіл на проживання у Великій Британії. Разом з тим їй надається: доступ до освіти, охорони здоров'я, пільг і працевлаштування відповідно до законодавства країни.
Однак у міністерстві зазначили, що для отримання дозволу дитина-заявник і батьки/спонсори повинні відповідати всім вимогам програми "Homes for Ukraine".
- До слова, від 4 лютого 2025 року Велика Британія відкриває нову програму продовження дозволів для українців (UPE). Ця ініціатива дозволить громадянам України та їхнім сім'ям, які перебувають у Великій Британії, продовжити дозвіл на перебування ще на 18 місяців.
- Однак дозвіл не продовжуватимуть автоматично. Заявки потрібно буде подавати самостійно, за 28 днів до закінчення терміну дії поточної візи.