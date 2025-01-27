Втім, на території ЄС діють певні правила, зокрема щодо тимчасового захисту. Тому виникає питання: чи дозволено українцям, які мають такий статус, поїхати з європейських країн в Україну? Сьогодні міжнародний сервіс грошових переказів TransferGo розповідає, чи можливі такі поїздки.

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Де в Європі найбільше українців

Згідно з даними Operational Data Portal (ODP), станом на січень 2025 року приблизно 6 303 200 українців отримали тимчасовий захист на території ЄС. Лідерами за кількістю людей з України є такі країни:

Німеччина – 1 243 445 осіб з України. Польща – 993 795 українців. Чехія – 389 830 осіб з України.

Ці три країни надали захист майже 60% від загальної кількості українців, які отримують допомогу в Європейському Союзі.

Що таке тимчасовий захист? Тимчасовий захист – це особливий статус, наданий українцям у країнах ЄС через дії Росії.



Згідно з



Тимчасовий захист для українців у більшості країн ЄС продовжений до 4 березня 2025 року. Тимчасовий захист – це особливий статус, наданий українцям у країнах ЄС через дії Росії.Згідно з Директивою про тимчасовий захист 2001/55/EC , статус дозволяє легально перебувати в країні ЄС, надає доступ до медичної допомоги, освіти та ринку праці, але має обмежений термін дії (зазвичай 1 рік з можливістю продовження).Тимчасовий захист для українців у більшості країн ЄС продовжений до 4 березня 2025 року.

Українці, які користуються захистом в ЄС, мають доступ до різних послуг в країнах прихистку. Втім, часто у них виникає питання: "Якщо поїхати на певний час в Україну, чи залишиться це все актуально після повернення з дому?". Закордон 24 розповідає, що слід врахувати українцям у цьому контексті.

Чи можна поїхати в Україну, маючи захист в ЄС

Згідно з заявами Європейської Комісії, короткострокові візити в Україну не повинні розглядатися країнами-членами ЄС як підстава для скасування статусу тимчасового захисту. Це дозволяє українцям зберігати усі права, пов'язані з їхнім тимчасовим захистом, навіть якщо вони тимчасово виїжджають з ЄС.



Українцям з тимчасовим захистом в ЄС дозволені короткострокові візити на батьківщину / Фото Shutterstock

Річ у тім, що такі особи можуть бути зобов'язані повернутися в Україну не з добровільних причин. І, якщо це стається до закінчення терміну дії тимчасового статусу, – країни не мають позбавляти їх захисту.

Як щодо часових обмежень та виплат

У Директиві про тимчасовий захист не вказана конкретна максимальна тривалість відсутності українців з захистом в Євросоюзі. Кожна ситуація має розглядатися в індивідуальному порядку – тобто короткострокові поїздки не повинні загрожувати статусу тимчасового захисту особи.

Важливо. Водночас країни можуть встановлювати власні часові межі. Наприклад, українці в Польщі, які отримали статус тимчасового захисту, можуть виїжджати в Україну не більше ніж на 30 днів за раз. Тоді як в Чехії тривала поїздка за кордон (на термін довший, ніж 10 днів) може призвести до втрати державного гуманітарного житла.

Також Європейська Комісія вже неодноразово роз'яснювала, що українці, які мають право на фінансову допомогу, не втратять своїх пільг під час тимчасових візитів до України.

У відомстві підкреслювали, що "відпустка в Україні не дорівнює добровільному поверненню, тому держави-члени ЄС повинні продовжувати надавати всі права, пов'язані з захистом".

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Висновок:

Українцям, які мають статус тимчасового захисту, дозволено короткочасно повертатися в Україну з особистих причин, наприклад, для відвідування сім'ї, без ризику втрати свого статусу в Європейському Союзі.

Однак слід пам'ятати, що правила і процедури можуть відрізнятися в різних країнах ЄС. Тому варто проконсультуватися з місцевими органами влади або міграційними службами перед поїздкою в Україну. До того ж рекомендується повідомляти ці установи про свою відсутність навіть на короткий період.

Нагадаємо, що матеріально підтримати рідних в Україні можна з будь-якої точки Європи. Для цього варто скористатися послугами міжнародного сервісу TransferGo. Процес буде швидким, зручним та за вигідним курсом. А якщо долучитися до програми "‎Запроси друга", можна ще й отримати приємні грошові бонуси.