Президент Украины прокомментировал возможность безвиза с Британией во время брифинга с государственным секретарем по иностранным делам Великобритании Дэвидом Ламми в Киеве. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на УНИАН.

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Возможен ли безвиз с Британией

По словам Владимира Зеленского, сейчас команды Украины и Великобритании общаются о возможности введения безвизового режима и проговаривают технические шаги.

Президент подчеркнул, что эти вопросы очень важны, но "они точно предусматривают окончание войны".

Упрощение виз и шаги к безвизу – это очень сложный миграционный вопрос, прежде всего для Соединенного Королевства, и это действительно очень сложный вопрос. Важно, что команды работают. Важно, что мы об этом говорим. Но, безусловно, это может быть проработано только после окончания войны,

– сказал Владимир Зеленский.

Он добавил, что говорится, в частности, и о многих программах для молодежи и студентов. "Это такой комплексный вопрос", – объяснил Зеленский.

В то же время напомним, что 4 февраля 2025 года Великобритания открыла программу UPE, которая позволяет украинцам продлить разрешение на пребывание в стране еще на 18 месяцев.