У Британії назавжди заборонять курити частині населення: кого це торкнеться
- Парламент Великої Британії ухвалив закон, який забороняє особам, народженим після 1 січня 2009 року, купувати тютюнові вироби.
- Документ також обмежує рекламу та просування вейпів, що викликало занепокоєння серед представників індустрії.
Парламент Великої Британії ухвалив резонансний закон, який передбачає фактичну заборону куріння для майбутніх поколінь. Відповідно до нових правил, усі, хто народився після 1 січня 2009 року, ніколи не зможуть легально придбати тютюнові вироби.
Про це повідомляє The Guardian. Мета закону – поступове формування "бездимного покоління".
Що передбачає новий закон?
Мовиться про законопроєкт Tobacco and Vapes Bill, який уже пройшов усі етапи розгляду в обох палатах парламенту. Очікується, що після отримання королівської згоди найближчим часом документ набуде чинності.
Згідно з ним, продаж сигарет і будь-яких тютюнових виробів буде заборонений для осіб, народжених після 2008 року, незалежно від їхнього віку в майбутньому. Міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг назвав ухвалення документа історичним кроком.
Діти у Великій Британії стануть частиною першого бездимного покоління, захищеного від довічної залежності та шкоди,
– сказав Стрітінг.
Розширення заборон у публічних місцях закон також розширює повноваження уряду щодо обмеження куріння в громадських місцях. Зокрема, нові правила можуть поширитися на:
- дитячі майданчики
- території біля шкіл
- лікарні та медичні заклади.
Це частина ширшої стратегії зменшення впливу пасивного куріння, особливо на дітей та вразливі групи населення.
У Британії назавжди заборонять курити тим, хто народився після 2008 року / Фото Pexels
Що кажуть експерти та організації?
У громадському секторі ініціативу зустріли позитивно. Генеральна директорка Action on Smoking and Health Гейзел Чізмен назвала рішення переломним: "Кінець куріння та шкоди, яку воно завдає, більше не є невизначеним – він неминучий".
Що зміниться для вейпів?
Окремий блок закону стосується електронних сигарет. Документ передбачає обмеження реклами, брендування та просування вейпів, особливо тих, що орієнтовані на дітей і підлітків. Водночас представники індустрії застерігають, що надмірні обмеження можуть мати зворотний ефект – частина колишніх курців, які перейшли на вейпи, може повернутися до традиційного тютюну.
Боротьба з курінням активно посилюється і в інших країнах Європи. Наприклад, як пише LeMonde, у Франції з 2025 року заборонено куріння на пляжах, у парках, біля шкіл, бібліотек, басейнів та зупинок громадського транспорту. За порушення передбачені штрафи до 700 євро. Таким чином, Велика Британія робить один із найрадикальніших кроків у боротьбі з тютюнопалінням, намагаючись повністю викорінити звичку серед майбутніх поколінь.
