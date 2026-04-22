У Британії назавжди заборонять курити частині населення: кого це торкнеться

Парламент Великої Британії ухвалив резонансний закон, який передбачає фактичну заборону куріння для майбутніх поколінь. Відповідно до нових правил, усі, хто народився після 1 січня 2009 року, ніколи не зможуть легально придбати тютюнові вироби.

Про це повідомляє The Guardian. Мета закону – поступове формування "бездимного покоління".

Дивіться також Туристи радять оминати популярний курорт на Канарських островах: одна річ там зіпсує поїздку

Що передбачає новий закон?

Мовиться про законопроєкт Tobacco and Vapes Bill, який уже пройшов усі етапи розгляду в обох палатах парламенту. Очікується, що після отримання королівської згоди найближчим часом документ набуде чинності.

Згідно з ним, продаж сигарет і будь-яких тютюнових виробів буде заборонений для осіб, народжених після 2008 року, незалежно від їхнього віку в майбутньому. Міністр охорони здоров'я Вес Стрітінг назвав ухвалення документа історичним кроком.

Діти у Великій Британії стануть частиною першого бездимного покоління, захищеного від довічної залежності та шкоди,

– сказав Стрітінг.

Розширення заборон у публічних місцях закон також розширює повноваження уряду щодо обмеження куріння в громадських місцях. Зокрема, нові правила можуть поширитися на:

дитячі майданчики

території біля шкіл

лікарні та медичні заклади.

Це частина ширшої стратегії зменшення впливу пасивного куріння, особливо на дітей та вразливі групи населення.



У Британії назавжди заборонять курити тим, хто народився після 2008 року

Що кажуть експерти та організації?

У громадському секторі ініціативу зустріли позитивно. Генеральна директорка Action on Smoking and Health Гейзел Чізмен назвала рішення переломним: "Кінець куріння та шкоди, яку воно завдає, більше не є невизначеним – він неминучий".

Що зміниться для вейпів?

Окремий блок закону стосується електронних сигарет. Документ передбачає обмеження реклами, брендування та просування вейпів, особливо тих, що орієнтовані на дітей і підлітків. Водночас представники індустрії застерігають, що надмірні обмеження можуть мати зворотний ефект – частина колишніх курців, які перейшли на вейпи, може повернутися до традиційного тютюну.

Боротьба з курінням активно посилюється і в інших країнах Європи. Наприклад, як пише LeMonde, у Франції з 2025 року заборонено куріння на пляжах, у парках, біля шкіл, бібліотек, басейнів та зупинок громадського транспорту. За порушення передбачені штрафи до 700 євро. Таким чином, Велика Британія робить один із найрадикальніших кроків у боротьбі з тютюнопалінням, намагаючись повністю викорінити звичку серед майбутніх поколінь.

Раніше ми писали, що в іспанському Бенідормі планують заборонити куріння на пляжах. За порушення заборони загрожує штраф у вигляді до 750 євро.