"Я ніколи раніше це не помічала": що здивувало британку в Англії після життя в Україні

Британка Еллі живе в Україні вже 7 років. Дівчина проживає в Одеській області, у Бессарабії, з чоловіком та дитиною.

В інтерв'ю Марічці Падалко Еллі розповіла, що її здивувало у Великій Британії після того, як вона тривалий час пожила в Україні. Про це пише 24 Канал.

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Що здивувало британку в Англії після приїзду з України

Перше, на що звернула увагу Еллі – це різниця у сервісі. Дівчина розповіла, що після приїзду пішла з родиною у ресторан, в який вони завжди ходили, і вона дуже його любила.

Однак вперше за весь час дівчина помітила, що "сервіс і якість обслуговування в цьому ресторані були просто жахливими". А їжа у тому закладі їй здалася такою, ніби її "просто розігріли в мікрохвильовці і подали".

В Україні я вже звикла, що офіціант, наприклад, забирає серветки, якщо вони брудні. Він одразу прибирає. Загалом рівень сервісу (в Україні – 24 Канал) набагато вищий. Я ніколи раніше це не помічала, але коли приїхала з України – відчула одразу. Чистота в публічних місцях, у ресторанах, навіть декор у громадських туалетах – усе це набагато охайніше. В Україні стандарти вищі, ніж в Англії, і я це дуже чітко побачила, коли повернулася сюди знову,

– розповіла Еллі.

Літо – час поєднати приємне з корисним. Почілили біля басейну, а тоді – прокачали свої знання з англійської. Ви кажете: українські викладачі – найкращі. А ми відповідаємо: з додатком для грошових переказів TransferGo оплатити онлайн-заняття можна буквально за хвилину. Ще й за дуже вигідним курсом.

Друге, на що звернула увагу британка – це смак їжі. Вона зізналася, що багато страв, які раніше здавалися їй в Британії дуже смачними, "після України вже не мали того самого смаку". Вона не могла знайти те, до чого звикла.

До слова, також Еллі розповіла цікаву історію про українські продукти – коли її мама приїхала до неї в гості у Бессарабію, то вперше скуштувала українські помідори, й закохалася у їхній смак.

Вона була просто в захваті. Після повернення додому вона шукала щось подібне, купувала найдорожчі помідори в Англії, їздила на місцеві ферми, брала органіку, але жодні не мали такого смаку. Вона казала "я більше не люблю тут помідори, хочу тільки з України",

– розповіла Еллі.

Дівчина зауважила, що смак овочів в Україні зовсім іншим. Вона припустила, що це, мабуть, головна причина, чому українська їжа така смачна.

А українцям, які мріють побувати в Англії, нагадуємо, що для відвідування цієї країни потрібна віза. У квітні 2025 року Велика Британія оновила візові тарифи.