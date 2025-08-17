Запам'ятайте вже: 5 сленгових фраз, через які у Британії можна вскочити в халепу
- Стаття пояснює п'ять британських сленгових фраз, які можуть викликати непорозуміння.
- Фрази включають "a few sandwiches short of a picnic", "bee's knees", "bird", "bloody/bleeding" та "builder's tea".
Володіння англійською мовою стає життєво необхідною навичкою, подібною до вміння читати або орієнтуватися в технологіях. Попри цю тенденцію, багато мандрівників продовжують покладатися на Google Translate для спілкування з іноземцями, що часто призводить до непорозумінь і культурних курйозів.
Навіть володіння базовою лексикою необов'язково захищає носіїв мови від непорозумінь, особливо коли йдеться про сленг. 24 Канал з посиланням на Business Insider розповідає про п'ять специфічних британських фраз.
Читайте також Не викликали резонансу, – блогерка назвала 3 міста Європи, куди нізащо не повернеться
Які сленгові фрази у Британії найпідступніші?
- "A few sandwiches short of a picnic" – "кількох сендвічів не вистачає для пікніка"
Насправді вираз вказує на те, що людині може бракувати практичних суджень або обізнаності: She's great fun, but she's a few sandwiches short of a picnic – (Вона дуже весела, але їй бракує здорового глузду).
- "Bee's knees" – "бджолині коліна"
Означає щось, що перебуває на піку популярності: The Beatles are the bee's knees – (Бітлз – це щось надзвичайне).
- "Bird" – "пташка"
Сленгове слово, яке означає дівчину або молоду жінку, особливо привабливу: Look at that bird over there. She's fit – (Поглянь на ту пташку, вона класна).
- "Bloody/bleeding" – "кривавий/кровоточивий"
Використовується для наголосу на змісті прикметника: That was bloody good – (Це було надзвичайно добре).
- "Builder's tea" – "чай будівельника"
Означає міцно заварений англійський чай з молоком і цукром, який зазвичай подають до сніданку: A bacon sandwich and a builder's tea. Now that's a proper breakfast – (Сендвіч з беконом і чай будівельника. Ось це справжній сніданок).
До слова, раніше ми писали, чому острів Закінф недооцінюють.