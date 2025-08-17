Запомните уже: 5 сленговых фраз, из-за которых в Британии можно попасть впросак
- Статья объясняет пять британских сленговых фраз, которые могут вызвать недоразумение.
- Фразы включают "a few sandwiches short of a picnic", "bee's knees", "bird", "bloody/bleeding" и "builder's tea".
Владение английским языком становится жизненно необходимым навыком, подобным умению читать или ориентироваться в технологиях. Несмотря на эту тенденцию, многие путешественники продолжают полагаться на Google Translate для общения с иностранцами, что часто приводит к недоразумениям и культурным курьезам.
Даже владение базовой лексикой необязательно защищает носителей языка от недоразумений, особенно когда речь идет о сленге. 24 Канал со ссылкой на Business Insider рассказывает о пяти специфических британских фразах.
Какие сленговые фразы в Британии самые коварные?
- "A few sandwiches short of a picnic" – "нескольких сэндвичей не хватает для пикника"
На самом деле выражение указывает на то, что человеку может не хватать практических суждений или осведомленности: She's great fun, but she's a few sandwiches short of a picnic – (Она очень веселая, но ей не хватает здравого смысла).
- "Bee's knees" – "пчелиные коленки"
Означает что-то, находящееся на пике популярности: The Beatles are the bee's knees – (Битлз – это что-то необыкновенное).
- "Bird" – "птичка"
Сленговое слово, которое означает девушку или молодую женщину, особенно привлекательную: Look at that bird over there. She's fit – (Взгляни на ту птичку, она классная).
- "Bloody/bleeding" – "кровавый/кровоточащий"
Используется для ударения на содержании прилагательного: That was bloody good – (Это было чрезвычайно хорошо).
- "Builder's tea" – "чай строителя"
Означает крепко заваренный английский чай с молоком и сахаром, который обычно подают к завтраку: A bacon sandwich and a builder's tea. Now that's a proper breakfast – (Сэндвич с беконом и чай строителя. Вот это настоящий завтрак).
