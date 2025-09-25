Мандрівники завжди шукають найкращих способів заощадити на квитках – і нові дані показують, що є одне популярне переконання щодо бронювання, яке насправді не відповідає дійсності.

Роками тисячі людей вірили, що бронювання квитків на літак в понеділок та вівторок дозволить заощадити дуже багато грошей, повідомляє 24 Канал з посиланням на Travel+Leisure. Втім, виявляється, це неправда.

Цікаво Італія запроваджує нові штрафи для туристів: які банальні дії обійдуться у 7000 євро і в'язницею

Коли найкраще бронювати квитки на літак?

Чутки про те, що бронювання квитків на самому початку тижня може заощадити багато грошей, з'явилися не вчора, і чимало людей чекали понеділка та вівторка, аби придбати омріяні квитки. Втім, за даними Google Flights, ці чутки неправдиві. Один з менеджерів Google, Джеймс Брайєр, розповів, що хоч неділя традиційно і є найдорожчим днем, а вівторок – найдешевшим, все зовсім не так однозначно.

Варто знати, що ви не заощадите багато, бронюючи в будь-який конкретний день тижня, – поділився він.

Річ у тому, що різниця у вартості квитків у неділю та понеділок–вівторок становить всього 1,3%. Постачальники даних постійно оновлюють ціни на квитки – це відбувається не раз на день, а щохвилини, і іноді навіть щосекунди. Тому обрання конкретного дня для того, аби бронювати квитки – це не найкраща стратегія.

Втім, все ж є конкретні способи заощадити гроші під час бронювання. Купувати квитки на міжнародні рейси радять принаймні за 49 днів до польоту для того, аби отримати найкращі ціни. А ось на внутрішні рейси потрібно визначитися з датою поїздки за 39 днів.

І попри те, що день бронювання не має великого значення, саме дата польоту може допомогти заощадити. Летіти у перші дні тижня, з понеділка по середу, дешевше, ніж у вихідні – і так можна зекономити до 13%.

Також іноді краще шукати квитки вперед та назад окремо, пише Forbes. Іноді квитки в один кінець від різних перевізників дешевші, ніж два квитки туди й назад від однієї авіакомпанії. До того ж є ще один лайфхак, який, втім, підійде далеко не для всіх людей.

Подорожуйте спонтанно. Зазвичай люди спершу обирають, куди хочуть поїхати, а вже тоді підшукують квитки. Втім, можна вчинити навпаки: пошукати дешеві квитки, а вже під них підлаштувати свою поїздку.

Що ще про подорожі літаками варто знати?