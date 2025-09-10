Велика частина задоволеності відпусткою залежить від того, в якому номері готелю випаде жити. Галасливі сусіди та наявність ліфта прямо за стінкою – це зовсім не ідеальні умови для більшості людей.

Іноді доля вашого готельного номера вирішується ще в момент бронювання – і одна неочевидна помилка може призвести до того, що номер буде гіршим, ніж хотілося б, повідомляє 24 Канал з посиланням на Mirror.

Яку помилку часто допускають у бронюванні номера?

Основна помилка, про яку більшість людей навіть не підозрюють – це бронювання номерів через сторонній сайт. Це часто призводить до того, що ви отримуєте гірший номер, ніж якби бронювали безпосередньо.

Окрім того, сторонні сайти часто ще й стягують до 25% комісії – і тому готелі надають перевагу, аби в них бронювали безпосередньо. Як наслідок, у такому випадку вони часто надають знижки, додаткові послуги та кращий вибір номерів.

Наприклад, є готелі, які дозволяють обрати номер, коли ви бронюєте безпосередньо. Варто зважати, що хоч бронювання через третіх осіб ще не означає, що ви обов'язково отримаєте найгірший номер, та все ж ви не зможете скористатися перевагами, які надаються під час бронювання безпосередньо в готелі.

Окрім того, пряме бронювання також означає, що ви отримаєте найкращу ціну за свій номер.

