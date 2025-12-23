Екскременти стікають прямо у море: ЄС розкритикував дуже популярний острів в Іспанії

Іспанські острови щороку приваблюють мільйони туристів – та більшість з них навіть не підозрюють, що можуть плавати у стічних водах, адже роками екскременти з цього острова спускають прямо в море.

Якщо ви здавна мріяли про поїздку на Тенерифе, один факт змусить подумати про зміну пункту призначення. Адже Європейський суд засудив Тенерифе за невідповідність основним стандартам ЄС щодо очищення стічних вод, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express.

В кількох містах Іспанії стічні води потрапляють прямо у море, втім, з 29 районів країни саме Тенерифе має найбрудніше море.

Що варто знати про проблему зі стічними водами у Тенерифе?

Дванадцять міст на острові Тенерифе, зокрема й усіма улюблені Пуерто-де-Сантьяго, долина Оротава, Сан-Ісідро та Арона були звинувачені у зливанні стічних вод прямо у море. Судова справа про скидання неочищених відходів почалася ще 2021 року, коли Європейська комісія винесла офіційне попередження Іспанії.

Попри те, що за кілька років Тенерифе вдалося досягнути певного прогресу, у Брюсселі зійшлися на тому, що цей прогрес був надто повільний, тож справу передали до найвищого суду ЄС. Штрафи на Іспанію ще не накладено, але у майбутньому країна може зіштовхнутися зі значними покараннями, якщо проблему не розв'яжуть, пише Canarian Weekly.

Місцеві мешканці також вже місяцями говорять про невдоволеність ситуацією: лише цього травня понад 100 протестувальників зібралися на пляжі Плайя-Онда, популярного туристичного місця, аби закликати до термінових дій щодо стічних вод, що забруднюють узбережжя.

Місцеві жителі та туристи буквально плавають у неочищених стічних водах. Це небезпечно, і, здається, ніхто не турбується про наслідки,

– заявив речник Асоціації друзів природи Тенерифе.

У відповідь на рішення ЄС в уряді Тенерифе одразу ж заявили, що не несуть прямої відповідальності за ситуацію, адже десятиліттями міста зростали без належної каналізаційної інфраструктури. Окрім того, посадовці переконані, що висновки суду відображають ситуацію станом на 2020 рік та не враховують покращень, що вдалося досягти за останні п'ять років.

