Понад 800 людей неймовірним чином втиснулися у простір, який неофіційно називається найбільш населеним у світі, повідомляє 24 Канал з посиланням на Express. На острові немає ані місця для сільського господарства, ані поліції, ані навіть сучасної каналізації.

Чим відомий острів Санта-Крус-дель-Іслоте?

Щільність населення цього неймовірного острова в Карибському морі на квадратний метр вища, ніж на Мангеттені у Нью-Йорку. Вперше поселення з'явилися там ще у 19-му столітті, коли рибалки хотіли якомога довше перебувати у морі, в оточенні рясного морського життя. Острів міститься на крихітній ділянці коралового рифу біля узбережжя Колумбії – і поступово він став постійним місцем проживання для чималої кількості людей.

Вважається, що зараз на острові Санта-Крус-дель-Іслоте проживає 200 сімей, проте за різними оцінками кількість людей коливається від кількох сотень до понад 1000.

Кожен будує будинки, де хоче. Коли не може знайти місця, будує поверх існуючих будівель,

– поділився блогер Рухі Ченет, що побував на острові.

Практично кожен сантиметр малесенького острова зайнятий переплетеними будинками, побудованими для того, аби розмістити усе населення острова, що тільки зростає. На острові немає каналізації, тому усі відходи доводиться змивати в море. Ще одна проблема – досить часто відключається електрика, пише BBC.

Більшість мешканців займаються або рибальством, або ж шукають роботу у туризмі на сусідньому острові Ісла-Мукура. І попри те, що місцеві мешканці завжди мають доступ до найсвіжішої риби, через обмежений простір вирощувати будь-яку іншу їжу просто неможливо, тож поставки продуктів мають здійснювати ВМС Колумбії кожні кілька тижнів.

Втім, попри великий брак і роботи, і інфраструктури для життя, місцеві мешканці діляться, що на острові дуже мало злочинності, тож немає причини у присутності поліції, а самі вони не хотіли б жити деінде.

Що ще слід знати туристам?