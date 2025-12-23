Экскременты стекают прямо в море: ЕС раскритиковал очень популярный остров в Испании

Испанские острова ежегодно привлекают миллионы туристов – и большинство из них даже не подозревают, что могут плавать в сточных водах, ведь годами экскременты с этого острова спускают прямо в море.

Если вы издавна мечтали о поездке на Тенерифе, один факт заставит подумать о смене пункта назначения. Ведь Европейский суд осудил Тенерифе за несоответствие основным стандартам ЕС по очистке сточных вод, сообщает 24 Канал со ссылкой на Express.

В нескольких городах Испании сточные воды попадают прямо в море, впрочем, из 29 районов страны именно Тенерифе имеет самое грязное море.

Что стоит знать о проблеме со сточными водами в Тенерифе?

Двенадцать городов на острове Тенерифе, в том числе и всеми любимые Пуэрто-де-Сантьяго, долина Оротава, Сан-Исидро и Арона были обвинены в сливании сточных вод прямо в море. Судебное дело о сбросе неочищенных отходов началось еще в 2021 году, когда Европейская комиссия вынесла официальное предупреждение Испании.

Несмотря на то, что за несколько лет Тенерифе удалось достичь определенного прогресса, в Брюсселе сошлись на том, что этот прогресс был слишком медленный, поэтому дело передали в высший суд ЕС. Штрафы на Испанию еще не наложены, но в будущем страна может столкнуться со значительными наказаниями, если проблему не решат, пишет Canarian Weekly.

Местные жители также уже месяцами говорят о недовольстве ситуацией: только в мае этого года более 100 протестующих собрались на пляже Плайя-Онда, популярного туристического места, чтобы призвать к срочным действиям по сточным водам, загрязняющих побережье.

Местные жители и туристы буквально плавают в неочищенных сточных водах. Это опасно, и, кажется, никто не беспокоится о последствиях,

– заявил представитель Ассоциации друзей природы Тенерифе.

В ответ на решение ЕС в правительстве Тенерифе сразу же заявили, что не несут прямой ответственности за ситуацию, ведь десятилетиями города росли без надлежащей канализационной инфраструктуры. Кроме того, чиновники убеждены, что выводы суда отражают ситуацию по состоянию на 2020 год и не учитывают улучшений, что удалось достичь за последние пять лет.

