Великдень у Чехії 2025: ця давня традиція дивує західних європейців

Цей незвичайний великодній ритуал відбувається лише у 28 селах Чехії. У 2015 році монетний двір Чехії випустив золоту монету на честь цього народного звичаю.

Традиція відома як "Vodění Jidáše", і у вільному перекладі означає "Водіння Юди". Вона збереглась лише у Прадубіцькому краї Чехії, що на північному сході країни. Про це пише 24 Канал із посиланням на Euronews.

Дивіться також Бабка та "пальми": як святкують Великдень у Польщі

Що відомо про ритуал

У кожної країни свої великодні традиції, і Чехія – не виняток. У Прадубіцькому краї в Білу суботу хлопчики у віці до 15 років ходять вулицями та водять солом'яного Юду.

Юду ведуть від дверей до дверей під гуркіт тріскачок і співів. Той, хто йде на чолі, просить у мешканців яйця, солодощі або гроші. Наприкінці ходи опудало спалюють, а зібрані гостинці хлопчаки ділять між собою.

Це його покарання. За зраду Ісуса Юду з ганьбою проводять через усе село і наприкінці спалюють,

– сказав організатор Давид Бачина.

Водіння Юди у Чехії: дивіться відео

На те, щоб одягнути юнака в костюм Юди, йде близько двох годин. Виготовлення такого костюма займає кілька днів, і він важить він понад 15 кілограмів.

Це дивне відчуття. Я можу рухатися, але це непросто,

– розповів Мирослав, який зобразив зрадника Ісуса.

Перша згадка про цю ходу зустрічається у місцевій хроніці 1893 року, коли сільський учитель написав пісню, яку співають і нині.