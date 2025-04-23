Традиция известна как "Vodění Jidáše", и в вольном переводе означает "Вождение Иуды". Она сохранилась только в Прадубицком крае Чехии, что на северо-востоке страны. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Euronews.

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Что известно о ритуале

У каждой страны свои пасхальные традиции, и Чехия – не исключение. В Прадубицком крае в Белую субботу мальчики в возрасте до 15 лет ходят по улицам и водят соломенного Иуду.

Иуду ведут от двери к двери под грохот трещоток и песнопений. Тот, кто идет во главе, просит у жителей яйца, сладости или деньги. В конце шествия чучело сжигают, а собранные гостинцы мальчишки делят между собой.

Это его наказание. За предательство Иисуса Иуду с позором проводят через все село и в конце сжигают,

– сказал организатор Давид Бачина.

Вождение Иуды в Чехии: смотрите видео

На то, чтобы одеть юношу в костюм Иуды, уходит около двух часов. Изготовление такого костюма занимает несколько дней, и он весит он более 15 килограммов.

Это странное ощущение. Я могу двигаться, но это непросто,

– рассказал Мирослав, который изобразил предателя Иисуса.

Первое упоминание об этом шествии встречается в местной хронике 1893 года, когда сельский учитель написал песню, которую поют и сейчас.