Суть Пасхи единая – чествование воскресения Иисуса Христа. Однако каждая страна добавляет в празднование что-то свое, поэтому пасхальные традиции могут существенно отличаться. Об этом пишет 24 Канал.

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Пасхальные традиции в разных частях мира

Италия

Итальянцы отмечают Пасху торжественными богослужениями, после чего семьи обязательно собираются на праздничный обед. Главное блюдо на столе – ягненок, который символизирует чистоту и жертву.

Тем временем Риме проходит традиционный крестный ход, который возглавляет Папа Римский.

Греция

В ночь перед Пасхой люди идут в церковь с лампадками, чтобы зажечь их от "Святого огня". Затем греки зажигают фейерверки и садятся за праздничный стол.

Главное блюдо праздника – особый пасхальный хлеб, который называется цуреки. Греки также обмениваются красными яйцами, которые символизируют кровь Христа.

США

В Америке Пасха менее религиозная, и больше ассоциируется с семейными развлечениями. Символом праздника является Пасхальный кролик.

Особенно популярна традиция охоты на яйца (Easter Egg Hunt), когда дети ищут яйца от "кролика" – шоколадные или пластиковые с сюрпризами.

В США Пасха больше о развлечениях и кролике, чем о религии и Христе / Pexels

Австралия

Пасха в Австралии – это также время пикников, фестивалей и ярмарок.

Однако вместо пасхального кролика популярным является билби – местное сумчатое млекопитающее. Его образ используют для того, чтобы поддержать внимание к сохранению фауны.

Германия

Немцы украшают деревья или кусты пасхальными яйцами, создавая настоящие "пасхальные деревья" – Ostereierbaum.

Во многих регионах также принято жечь пасхальные костры, которые символизируют победу света над тьмой.

Филиппины

На Филиппинах Пасха имеет драматические религиозные обряды, например как театрализованные воспроизведения последних дней жизни Иисуса.

А в некоторых регионах даже существуют люди, которые добровольно переживают страдания Христа.