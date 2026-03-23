Все через війну в Ірані: як виглядає аеропорт, який перетворився на "парковку" для літаків

Аеропорт Теруель в Іспанії несподівано опинився в центрі уваги авіаційної галузі. Через загострення ситуації на Близькому Сході та війну в Іран десятки літаків змушені шукати безпечні місця для тимчасового зберігання. У результаті цей маловідомий аеропорт фактично перетворився на гігантську "парковку" для авіалайнерів.

Як повідомляє Stirile PRO, лише за кілька днів аеропорт прийняв близько 20 літаків, більшість із яких належать Qatar Airways. Для порівняння, у звичайному режимі там обслуговують лише 2 борти на день.

Як тепер виглядає аеропорт?

Серед літаків – гіганти авіації, зокрема Airbus A380, а також Airbus A350 і Boeing 787. Генеральний директор аеропорту Алехандро Ібрагім пояснив, що авіакомпанії змушені змінювати маршрути через ризики та перебої, зокрема проблеми з паливом.

У таких умовах Європа стає безпечним хабом, а Теруель – одним із найкращих варіантів. Головна перевага аеропорту – його сухий клімат, який ідеально підходить для довготривалого зберігання літаків. Крім того, це один із найбільших центрів технічного обслуговування в Європі: тут можуть одночасно розмістити до 250 великих і 400 малих літаків.



Як виглядає аеропорт, який перетворився на "парковку" для літаків / Фото Stirile PRO

Що було раніше?

Як зазначає Reuters, подібну роль аеропорт відігравав під час пандемії COVID-19, коли через зупинку авіаперельотів тут зберігалися близько 140 літаків протягом двох років. Тоді Теруель також став своєрідним "кладовищем" авіації. Зараз ситуація повторюється, хоча й з інших причин.

Представники аеропорту зазначають, що додатковий потік літаків приносить певну активність, однак галузь очікує на стабілізацію. Адже повноцінна робота технічних центрів безпосередньо залежить від відновлення регулярних рейсів. Таким чином, через геополітичну нестабільність навіть невеликі аеропорти можуть тимчасово перетворюватися на стратегічні вузли світової авіації.

Що відомо про війну на Близькому Сході?

Ситуація на Близькому Сході залишається напруженою через ескалацію між Іраном та його противниками, що впливає на безпеку в усьому регіоні. Напруження супроводжується обмеженнями в повітряному просторі, ризиками для цивільної авіації та перебоями в постачанні ресурсів, зокрема пального.

На тлі цього авіакомпанії змушені змінювати маршрути або тимчасово зупиняти польоти через потенційні загрози. Це також впливає на глобальну логістику, туризм і економіку загалом. Експерти зазначають, що ситуація може залишатися нестабільною, адже конфлікт має глибокі геополітичні причини і пов'язаний із ширшими процесами в регіоні Близького Сходу.