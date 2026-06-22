Щоб оминути великі черги: у ДПСУ назвали найкращі дні та час для перетину кордону

З початком літнього сезону навантаження на пункти пропуску на західному кордоні України суттєво зросло. Найбільше людей традиційно виїжджають до країн Європейського Союзу через Польщу, що призводить до утворення черг, особливо у вихідні дні.

Речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко в ефірі "КИЇВ24 live" розповів, коли шанси швидко пройти контроль є найвищими та які пункти пропуску нині залишаються найбільш завантаженими.

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Що відомо про пасажиропотік?

За словами Андрія Демченка, протягом минулого тижня кордон щодня перетинали від 113 до 118 тисяч осіб. У вихідні цей показник зріс ще більше. У суботу зафіксували близько 130 тисяч перетинів кордону, а в неділю – 136 тисяч. Це найвищий показник із початку червня.

Також значно збільшилася кількість міжнародних автобусних рейсів. Якщо навесні кордон на виїзд з України щодоби перетинали близько 350 – 400 автобусів, то нині цей показник зріс до 580 автобусів на добу.

Де найбільші черги?

У ДПСУ наголошують, що близько половини всього пасажиропотоку припадає саме на українсько-польський кордон. Саме там найчастіше виникають затори та черги, особливо на популярних пунктах пропуску "Шегині" та "Краківець".

Крім того, останніми днями значне навантаження спостерігається на кордоні з Угорщиною, зокрема у пунктах пропуску "Тиса" та "Лужанка". На молдовському напрямку ситуація залишається більш стабільною – через цей кордон проходить близько 20% загального пасажиропотоку.



Черги на кордоні / Фото ДПСУ

Коли найкраще їхати?

У прикордонній службі зазначають, що повністю передбачити ситуацію на кордоні неможливо, однак існують періоди, коли ймовірність черг значно нижча. Найкращим часом для перетину кордону називають:

будні дні;

ранкові години.

За словами Андрія Демченка, саме вранці у більшості пунктів пропуску черги або відсутні взагалі, або складаються лише з кількох десятків автомобілів. Натомість найбільше навантаження спостерігається ближче до обіду та у вечірній час, коли потік мандрівників суттєво збільшується.

Як уникнути заторів?

У ДПСУ радять перед поїздкою перевіряти актуальну інформацію про завантаженість пунктів пропуску. Такі дані регулярно публікує Західне регіональне управління Держприкордонслужби на сторінці "Західний кордон". Інформація оновлюється кожні три години.

Завдяки цьому подорожні можуть обрати менш завантажений пункт пропуску та уникнути багатогодинного очікування. Прикордонники нагадують, що навіть якщо на одному переході сформувалася значна черга, сусідні пункти пропуску в той самий час можуть працювати практично без затримок.