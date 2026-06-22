Пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко в эфире "КИЕВ24 live" рассказал, когда шансы быстро пройти контроль наиболее высоки и какие пункты пропуска в настоящее время остаются самыми загруженными.

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Что известно о пассажиропотоке?

По словам Андрея Демченко, на прошлой неделе границу ежедневно пересекали от 113 до 118 тысяч человек. В выходные этот показатель вырос ещё больше. В субботу было зафиксировано около 130 тысяч пересечений границы, а в воскресенье – 136 тысяч. Это самый высокий показатель с начала июня.

Также значительно увеличилось количество международных автобусных рейсов. Если весной границу при выезде из Украины ежесуточно пересекали около 350 – 400 автобусов, то сейчас этот показатель вырос до 580 автобусов в сутки.

Где самые большие очереди?

В ГПСУ отмечают, что около половины всего пассажиропотока приходится именно на украинско-польскую границу. Именно там чаще всего возникают заторы и очереди, особенно на популярных пунктах пропуска "Шегини" и "Краковец".

Кроме того, в последние дни значительная нагрузка наблюдается на границе с Венгрией, в частности на пунктах пропуска "Тиса" и "Лужанка". На молдавском направлении ситуация остается более стабильной – через эту границу проходит около 20% общего пассажиропотока.



Очереди на границе / Фото ГПСУ

Когда лучше всего ехать?

В пограничной службе отмечают, что полностью предсказать ситуацию на границе невозможно, однако существуют периоды, когда вероятность образования очередей значительно ниже. Лучшим временем для пересечения границы называют:

будние дни;

утренние часы.

По словам Андрея Демченко, именно утром в большинстве пунктов пропуска очереди либо отсутствуют вовсе, либо состоят лишь из нескольких десятков автомобилей. Зато наибольшая нагрузка наблюдается ближе к обеду и в вечернее время, когда поток путешественников существенно увеличивается.

Как избежать пробок?

В ГПСУ советуют перед поездкой проверять актуальную информацию о загруженности пунктов пропуска. Такие данные регулярно публикует Западное региональное управление Госпогранслужбы на странице "Западная граница". Информация обновляется каждые три часа.

Благодаря этому путешественники могут выбрать менее загруженный пункт пропуска и избежать многочасового ожидания. Пограничники напоминают, что даже если на одном переходе образовалась значительная очередь, соседние пункты пропуска в это же время могут работать практически без задержек.