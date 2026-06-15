Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України.

Дивіться також Шалені черги на кордоні з Польщею: популярний пункт пропуску закриють на ремонт

Яка ситуація на кордоні?

На кордоні з Польщею найбільше скупчення транспорту фіксується на пункті "Устилуг", де очікують десятки легкових авто, тоді як інші переходи працюють переважно без черг або з мінімальним рухом. Частина КПП тимчасово не здійснює пропуск пішоходів або транспорту.

На словацькому напрямку активнішими залишаються "Ужгород", де в черзі 20 легковиків та "Малі Селменці", тоді як інші пункти працюють з мінімальним навантаженням.

На угорському кордоні певне накопичення транспорту спостерігається на "Тисі" – 15 легкових автомобілів, 4 автобуси та "Вилоку" – 10 легковиків. Інші переходи працюють із незначним рухом або за скороченим графіком.

На румунському напрямку найбільш завантаженим залишається "Порубне", де є черги як легкових авто – 10 та 1 автобус, тоді як інші КПП мають мінімальне навантаження.

На кордоні з Молдовою всі основні пункти пропуску працюють без суттєвих черг.

Нагадаємо, подорожнім, які планують найближчими днями перетинати українсько-польський кордон через пункт пропуску "Шегині – Медика", слід врахувати можливі затримки. З 15 червня на польському боці розпочнуться ремонтні роботи, що вплинуть на пропускну спроможність одного з найзавантаженіших переходів.

Як повідомили в Державній прикордонній службі України, у "Медиці" ремонтуватимуть смуги руху, призначені для оформлення автобусів на в'їзд до Польщі (виїзд з України). Хоча автобусне сполучення не зупинятиметься, оформлення транспорту відбуватиметься зі значними затримками, а пропускна здатність може знизитися до приблизно восьми автобусів за 12 годин. У ДПСУ закликають громадян заздалегідь планувати поїздки та, за можливості, обирати альтернативні пункти пропуску.

Прикордонники також зазначають, що цього сезону фіксується зростання пасажиропотоку: щодня державний кордон перетинають понад 100 тисяч осіб, а у вихідні показник сягає близько 120 тисяч. У червні переважає виїзд з України, що пов'язано з початком сезону відпусток та завершенням навчального року.