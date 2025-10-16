Укр Рус
Закордон Туризм Черги на кордоні з Польщею: у чому причина годинних затримок
16 жовтня, 11:32
Черги на кордоні з Польщею: у чому причина годинних затримок

Альона Захарова
Основні тези
  • Затримки на пункті пропуску "Краківець – Корчова" з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року спричинені обслуговуванням вагових комплексів та монтажем нових систем радіаційного контролю.
  • Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і використовувати альтернативні пункти пропуску через можливе збільшення черг.

Українських перевізників попередили про можливі затримки під час перетину пункту пропуску "Краківець – Корчова". Як відомо, сповільнення руху триватиме з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну митну службу.

У чому причина затримок руху?

Як пояснили прикордонники, причина – профілактичне обслуговування вагових комплексів та монтаж нових систем радіаційного контролю на польській стороні. 

Через це проїзд вантажного транспорту може бути обмеженим, а черги – збільшитися. Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску. 

Інші пункти пропуску з Україною в Польщу

На сайті Державної прикордонної служби України нагадали про інші шляхи перетину кордону:

  • Ягодин – Дорогуськ (автомобільний);
  • Рава-Руська – Гребенне;
  • Шегині – Медика (автомобільний, пішохідний);
  • Устилуг – Зосин;
  • Грушів – Будомєж.


Черги на кордоні з Польщею / Фото РБК-Україна 

Що цьому передувало?