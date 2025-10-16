Українських перевізників попередили про можливі затримки під час перетину пункту пропуску "Краківець – Корчова". Як відомо, сповільнення руху триватиме з 15 жовтня до 15 грудня 2025 року.

У чому причина затримок руху?

Як пояснили прикордонники, причина – профілактичне обслуговування вагових комплексів та монтаж нових систем радіаційного контролю на польській стороні.

Через це проїзд вантажного транспорту може бути обмеженим, а черги – збільшитися. Водіїв закликають планувати маршрути заздалегідь і, за можливості, користуватися іншими пунктами пропуску.

Інші пункти пропуску з Україною в Польщу

На сайті Державної прикордонної служби України нагадали про інші шляхи перетину кордону:

Ягодин – Дорогуськ (автомобільний);

Рава-Руська – Гребенне;

Шегині – Медика (автомобільний, пішохідний);

Устилуг – Зосин;

Грушів – Будомєж.



Що цьому передувало?