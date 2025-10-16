Очереди на границе с Польшей: в чем причина часовых задержек
- Задержки на пункте пропуска "Краковец – Корчева" с 15 октября до 15 декабря 2025 года вызваны обслуживанием весовых комплексов и монтажом новых систем радиационного контроля.
- Водителей призывают планировать маршруты заранее и использовать альтернативные пункты пропуска из-за возможного увеличения очередей.
Украинских перевозчиков предупредили о возможных задержках при пересечении пункта пропуска "Краковец – Корчева". Как известно, замедление движения продлится с 15 октября до 15 декабря 2025 года.
В чем причина задержек движения?
Как объяснили пограничники, причина – профилактическое обслуживание весовых комплексов и монтаж новых систем радиационного контроля на польской стороне.
Из-за этого проезд грузового транспорта может быть ограниченным, а очереди – увеличиться. Водителей призывают планировать маршруты заранее и, по возможности, пользоваться другими пунктами пропуска.
Другие пункты пропуска из Украины в Польшу
На сайте Государственной пограничной службы Украины напомнили о других путях пересечения границы:
- Ягодин – Дорогуск (автомобильный);
- Рава-Русская – Гребенное;
- Шегини – Медика (автомобильный, пешеходный);
- Устилуг – Зосин;
- Грушев – Будомеж.
Очереди на границе с Польшей / Фото РБК-Украина
Что этому предшествовало?
- Ранее мы писали, что с 12 октября 2025 года в странах ЕС начала действовать новая биометрическая система контроля на границах, которая заменяет традиционные штампы в паспортах.
- Эта система призвана улучшить безопасность и облегчить мониторинг въезда и выезда граждан третьих стран, включая украинцев, при их путешествиях в и из Европы.