Польща тестує нову біометричну систему контролю на кордоні з Україною: чи є черги
- Польща тестує нову систему біометричного контролю на кордоні з Україною, що може спричинити затримки в оформленні.
- Система включає розпізнавання обличчя та зняття відбитків пальців, а повне впровадження очікується в жовтні.
Польські прикордонники розпочали випробування нової системи біометричного контролю на окремих пунктах пропуску у Львівській області. Внаслідок запровадження цих додаткових заходів безпеки можуть виникнути затримки в оформленні.
Оновлена процедура передбачає розпізнавання обличчя та зняття відбитків пальців для осіб, які в'їжджають та виїжджають з України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.
Читайте також Остаточно: Польща ухвалила новий закон про допомогу українцям – все, що треба знати
Що відомо про черги на кордоні з Польщею?
Прикордонники Польщі розпочали тестування нової системи біометричного контролю на окремих пунктах пропуску. Ця система передбачає зчитування даних з одягу та зняття відбитків пальців для осіб, які в'їжджають в Україну та виїжджають з неї.
Багато мандрівників повідомили, що запізнюються на потяги та рейси через нові перевірки безпеки. Втім, під час телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко дав відповідь на питання щодо затримок на кордоні з Польщею. Запевнив, що наразі на українському кордоні з Польщею немає значних черг.
Але раніше ЄС у цілому інформував про те, що готується до впровадження нова система фіксації перетину кордону. Це стосуватиметься всіх країн Шенгену й це може, особливо на початках, дещо затягнути процес оформлення,
– сказав він.
За словами речника, нова система запрацює в повному обсязі у жовтні. Демченко порекомендував громадянам планувати свої подорожі з урахуванням додаткового часу на можливі затримки на кордоні.
Які зміни у перетині кордону чекають у 2025-му?
- У липні стало відомо, що Європейська комісія з жовтня 2025 року запустить довгоочікувану систему в'їзду-виїзду (EES) на кордонах ЄС. Вона матиме перехідний період у 6 місяців.
- Її запуск неодноразово відкладали, але зараз офіційні особи підтверджують, що система все ж буде впроваджена.
- Система EES скасовує штампування паспортів і відстежуватиме пересування через зовнішні кордони електронно.