Польські прикордонники розпочали випробування нової системи біометричного контролю на окремих пунктах пропуску у Львівській області. Внаслідок запровадження цих додаткових заходів безпеки можуть виникнути затримки в оформленні.

Оновлена процедура передбачає розпізнавання обличчя та зняття відбитків пальців для осіб, які в'їжджають та виїжджають з України. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну прикордонну службу України.

Що відомо про черги на кордоні з Польщею?

Прикордонники Польщі розпочали тестування нової системи біометричного контролю на окремих пунктах пропуску. Ця система передбачає зчитування даних з одягу та зняття відбитків пальців для осіб, які в'їжджають в Україну та виїжджають з неї.

Багато мандрівників повідомили, що запізнюються на потяги та рейси через нові перевірки безпеки. Втім, під час телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко дав відповідь на питання щодо затримок на кордоні з Польщею. Запевнив, що наразі на українському кордоні з Польщею немає значних черг.

Але раніше ЄС у цілому інформував про те, що готується до впровадження нова система фіксації перетину кордону. Це стосуватиметься всіх країн Шенгену й це може, особливо на початках, дещо затягнути процес оформлення,

– сказав він.

За словами речника, нова система запрацює в повному обсязі у жовтні. Демченко порекомендував громадянам планувати свої подорожі з урахуванням додаткового часу на можливі затримки на кордоні.

Які зміни у перетині кордону чекають у 2025-му?